斯洛伐克訪問團2人確診 立院午宴分開用餐

立法院長游錫堃今天接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省訪問團。（記者鍾麗華翻攝）

2022/06/09 12:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今天接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省訪問團，他在致詞時表示，今早得知勞倫契克副議長及友台小組歐舒斯基主席因為身體不適無法出席，感到非常可惜，希望兩位早日康復。據了解，由於訪團有人確診，立院安排的午宴一度考慮取消，不過，最後決定在與訪團交流後，分開用餐。

游錫堃說，非常歡迎訪團冒著COVID-19疫情危險，不辭千里來到台灣。非常感謝斯洛伐克國會及德若巴省長，支持台灣參與WHA，數度聯名致函WHO幹事長譚德塞；省長也用實際行動，拍片向全世界喊話邀請台灣參加，令人感動。他也要特別感謝去年在台灣疫情緊張之際，斯洛伐克贈送台灣16萬劑疫苗。患難見真情，點滴在心頭。

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游錫堃指出，其實斯洛伐克和台灣緣份不淺，其連結起點就在他的故鄉宜蘭，從1771年到現在，已有251年。斯國為紀念這段歷史，還特別贈送友誼雕像在當年登陸的地點蘇澳附近，未來完成後，一定能讓台灣人更加認識斯洛伐克這個美麗的國家，兩國的交流也將能更加熱絡。

游錫堃也批評，中國在國際上形成戰狼外交，不只造成印太地區緊張，也對全球和平造成巨大威脅。中國最近再度引用《開羅宣言》與《波茨坦宣言》，聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」。他強調，以上兩個宣言都不是條約，也都沒有台灣代表參與，1952年簽訂的《舊金山和約》才是真正的國際條約，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃說，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

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