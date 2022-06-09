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    美宣佈售台軍艦零附件 總額35.5億元 拜登任內第4度對台軍售

    國防部今日表示，美國政府於美東時間6月8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2000萬美元（約新台幣35.5億餘元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。圖為美國售台的紀德級軍艦，為我國海軍當前主力軍艦。（資料照）

    國防部今日表示，美國政府於美東時間6月8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2000萬美元（約新台幣35.5億餘元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。圖為美國售台的紀德級軍艦，為我國海軍當前主力軍艦。（資料照）

    2022/06/09 12:23

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國再度拍板對台軍售案，我國國防部今日表示，美國政府於美東時間6月8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2000萬美元（約新台幣35.5億餘元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

    國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，本次美方同意供售之艦艇零附件品項，有助於維持我海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。

    這也是美國總統拜登上任1年5個月以來，第4度宣布對台軍售，前3筆攸關M109A6自走砲、愛國者飛彈系統工程勤務與專案人員技術協助等軍備。不過，受限於交貨期程，M109A6自走砲案將改以「海馬斯」多管火箭系統等方案取代。

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