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    中國學者喊「搶下」台積電 陸委會予以嚴厲譴責

    中國經濟學者揚言收復台灣、搶台積電。陸委會發言人邱垂正（見圖）今日批評，台灣是民主法治國家，更非對岸所管轄，對於這位中方學者的蠻橫、恫嚇、威脅我方企業，政府予以嚴厲譴責。（記者陳鈺馥攝）

    中國經濟學者揚言收復台灣、搶台積電。陸委會發言人邱垂正（見圖）今日批評，台灣是民主法治國家，更非對岸所管轄，對於這位中方學者的蠻橫、恫嚇、威脅我方企業，政府予以嚴厲譴責。（記者陳鈺馥攝）

    2022/06/09 12:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕近年全球掀起晶片荒，中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲近日在一場論壇揚言，「我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。陸委會發言人邱垂正今日批評，台灣是民主法治國家，更非對岸所管轄，對於這位中方學者的蠻橫、恫嚇、威脅我方企業，政府予以嚴厲譴責。

    陳文玲發表謬論指，「在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，我們一定要收復台灣」。

    她更說，「特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。它們正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現」。

    對此，邱垂正表示，兩岸已經簽署投資保障和促進協議，台灣高科技廠商赴中投資，不應受到不當的政治干擾，應保障我方企業合法投資及正常經營權益。美中貿易戰後，全球高科技的供應鏈重組，政府已於今年4月21日修正發布「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，強化在陸轉讓、出資涉及關鍵技術移轉，應事先申請許可。

    邱垂正強調，在中國投資晶圓廠的台積電，若將股權移轉給中資，必須向經濟部投審會事前申請許可。為防範中資違法繞道購買台股或相關企業的股票，現行兩岸人民關係條例第73條規定，將由主管機關依兩岸條例第93條之1規定，處分該中國企業罰鍰，並停止其股東權利。

    中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲近日在一場論壇揚言，「我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。（翻攝狐搜網）

    中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲近日在一場論壇揚言，「我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。（翻攝狐搜網）

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