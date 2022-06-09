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    台灣與歐盟關係升溫 專家：歐洲領導人終於理解台重要性

    歐盟執委會貿易總署署長魏恩德（Sabine Weyand）。（彭博）

    歐盟執委會貿易總署署長魏恩德（Sabine Weyand）。（彭博）

    2022/06/09 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕本月2日，我國經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署署長魏恩德（Sabine Weyand）出席台歐盟經濟對話，有專家直言，歐洲領導人終於開始理解台灣的經濟重要性。

    《美國之音》報導，法國戰略研究基金會（FRS）台灣安全與外交項目主任邦達茲（Antoine Bondaz）認為，台歐盟經濟對話是個好消息，不僅僅是因為歐盟承諾與台灣進行高層級對話，而是它符合歐洲的經濟利益，歐洲領導人終於開始理解台灣的經濟重要性，而不只談台灣與中國的緊張關係，而歐洲之所以對台態度轉變，跟半導體供應鏈的緊張局勢有關。

    報導指出，2021年4月，歐盟發布印太合作戰略聲明，文中並未提及台灣，但歐盟後來於9月發布的印太地區合作戰略公報，則有5處提到台灣，公報中除了關切台海局勢，也明確表示歐盟將與沒有貿易投資的夥伴「例如台灣」建立關係。

    報導還點出，除了從經濟角度來看之外，近年歐美媒體對台灣的關注度也出現增加趨勢，像是2020年歐美媒體提到台灣的新聞報導，對比2019年，增幅達50%，從2017年到2020年間，《法新社》、《費加羅報》或《紐約時報》，對台灣的報導數量都在增加，而且內容相當多樣。

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