詐領助理費判刑放棄上訴 台東縣議員林威志將被解職

台東縣議員林威志詐領助理費被判刑及褫奪公權，因放棄上訴，將被解職。（記者黃明堂攝）

2022/06/09 09:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議員林威志涉詐領58萬餘元助理費，前年被台東地檢署依貪污罪起訴，因自白犯罪且犯後態度良好，台東地方法院判刑有期徒刑2年、緩刑4年，宣告褫奪公權2年。林威志放棄上訴，檢方也傾向不上訴。台東縣選委會表示，如雙方均未上訴，林威志將解職。

林威志被檢舉詐領助理費，2020年底檢調發動搜索及偵查，林威志一度被收押，同年12月30日被台東地檢署依涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上之機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，提起公訴。

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根據起訴書，林威志自2018年12月25日起擔任縣議員，明知縣議會議員每人得聘用公費助理，公費助理補助費用總額，縣議員每人每月不得超過8萬元，公費助理適用勞動基準法的規定，相關費用由議會編列支應，並比照軍公教人員年終工作獎金酌給春節慰問金；另也知縣議員的公費助理補助費並非議員薪資的一部分，也非對議員個人的實質補貼，竟意圖為自己不法之所有。

檢察官審酌林於偵查中自白犯行，並自動繳交全部所得財物，犯後態度良好等，建請法院量處適當之刑。台東地方法院判處有期徒刑2年、緩刑4年，褫奪公權2年，犯罪所得沒收，並應於判決確定後1年內，向公庫支付40萬元。

台東縣議會進行定期大會，林威志7日到會向議會同事一一辭行，他表示決定不上訴。林威志今天上午回覆媒體詢問也再次表示不會上訴。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，林威志配合檢調偵辦，檢察官特別建議法院給予量處適當之刑，法院的判決東檢也能接受，因此傾向不會上訴。

台東地方法院表示，林威志案的上訴期限是6月21日，到今天為止均未接獲台東地檢署和林威志的上訴，如果至21日下班都未接獲上訴，林威志案就會判決定讞，法院會通知相關單位。

台東縣選委會表示，根據選罷法74條，基層民意代表當選人如被褫奪公權，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，但遞補人員之得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數2分之1。

2018年這屆台東縣議員選舉，台東第一選區選出10名縣議員，第10名的當選票數2361票，最高票落選是劉秋美2138票，符合遞補條件。縣議會表示，目前尚未接獲內政部和中央選委會相關通知，一旦林威志解職確定，由劉秋美遞補，縣議會將儘速辦理。

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