高雄市長選舉 葉匡時稱自己「絕無可能」參選：柯志恩是合適人選

前高雄市副市長葉匡時。（資料照）

2022/06/09 08:49

〔記者施曉光／台北報導〕藍營高雄市長人選迄今未定，被黨內點名的前高雄市副市長葉匡時今日上午接受廣播節目專訪時指出，由於妻子反對，他「絕無可能」參選高雄市長，而且無論他自己或國民黨主席朱立倫、前高雄市長李四川參選高雄市，如果選輸，都不會留下來，國民黨應該找一位願意留在高雄市的人選，他認為國民黨智庫執行長柯志恩是一位適合人選，並建議柯應該要有決心，如果沒有選上，一定要留在高雄市，下一次的機會應該很大。

葉匡時指出，國民黨主席朱立倫曾經找他聊參選的可能性，他告訴朱，「絕無可能」，過去幾次選舉也有人勸進他，但他太太都反對，如果要參選，他早就選了。

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葉匡時說，即便這次高雄市長選舉是他或李四川參選，如果沒有選上，一定又要離開高雄市，等於是浪費一次黨培養人才的機會，國民黨應該找一位年輕，也願意留在高雄市的人選，為下一次選舉努力，他並批評國民黨，長期以來對高雄市沒有長遠規劃，這是最不應該的。

葉匡時還說，黨內很早就有人建議朱立倫參選高雄市長，由黨主席帶頭在艱困地區參選，對提振黨內士氣有絕對幫助，他認為這是不錯的方向，但如果朱立倫沒有當選，一樣也不會留在高雄。

他認為，柯志恩的形象好，經歷豐富，屏東出身，與高雄市在同一個生活圈，算是在地人，過去也曾經參選過，是不錯的高雄市長人選，如果國民黨最後提名柯，柯應該要有決心，萬一最後沒有選上，一定要留在高雄市，下一次機會就會很大。

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