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    首頁　>　政治

    賴香伶拜會邱奕勝 強調非分裂藍營、是讓民眾多一種選擇

    民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶拜會邱奕勝，雙方互換禮物。（記者謝武雄攝）

    民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶拜會邱奕勝，雙方互換禮物。（記者謝武雄攝）

    2022/06/08 13:40

    〔記者謝武雄／桃園報導〕繼國民黨桃園市長參選人張善政拜會議長邱奕勝後，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今也拜會邱奕勝；對於記者詢問賴香伶參選是否會分裂藍營分裂時表示，民眾黨是新興政黨，一定要投入選舉才能獲得民眾認同，參選只是讓民眾多一種選舉，沒有分裂藍營問題。

    邱奕勝致詞時表示，無論是地方、中央民意代表，只要有心服務桃園，他都很歡迎，希望共同為桃園努力。

    賴香伶說，這趟是她個人市政請益、學習之旅的首場，她和邱奕勝做了許多交流，兩人一樣都是客家人，因此用客家話聊得很開心，邱奕勝也認為彼此能不分顏色，只要為桃園好、都很歡迎，也得到邱奕勝一些祝福以及指導，邱也相信民眾黨在桃園市議員、市長的選舉上，一定會帶來良性的競爭，畢竟「政黨和選舉是一時的，但是為桃園好是大家共同的願望」。

    對於記者問及，此趟是否是要爭取邱奕勝的支持；賴香伶表示，不管是什麼政黨來議會，一定都要來親自拜會議長，邱奕勝也能理解他們在這個時候來，對於未來互動上面，也可以有更好的基礎。

    賴香伶也提到，邱奕勝是超越黨派，希望透過最大的集思廣益，對市政的監督做到最好的互助基礎，因此不管是對藍營、綠營或是白色力量，都是希望能有這樣的共識。

    賴香伶說，邱奕勝也祝福他們心想事成，大家都能在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間把選舉、政治共同做到最完善，不因政黨不同而不往來；民眾黨是新的政黨，仍有很多需要學習的地方，所以大家互相祝福，一起努力為桃園好。

    最後賴香伶也說，請益之旅後續的安排上，包括地方耆老、政治前輩，都已經開始聯繫，應該很快就會有第2場。

    民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶拜會邱奕勝。（記者謝武雄攝）

    民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶拜會邱奕勝。（記者謝武雄攝）

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