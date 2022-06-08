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    洪秀柱稱兩岸同屬一中 立委批：中國「大內宣」統一教材

    前國民黨主席洪秀柱參訪新疆引發爭議後，7日出席北京一場「攜手圓夢：兩岸同胞交流研討活動」聲稱，兩岸同文同種、同根同源，兩岸同屬一個中國的事實不會改變。（圖取自中國台灣網）

    前國民黨主席洪秀柱參訪新疆引發爭議後，7日出席北京一場「攜手圓夢：兩岸同胞交流研討活動」聲稱，兩岸同文同種、同根同源，兩岸同屬一個中國的事實不會改變。（圖取自中國台灣網）

    2022/06/08 12:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱參訪新疆引發爭議後，7日出席北京一場「攜手圓夢：兩岸同胞交流研討活動」聲稱，兩岸同文同種、同根同源，兩岸同屬一個中國的事實不會改變。民進黨立委張廖萬堅今日受訪批評，洪秀柱已經變成中國「大內宣」統一教材，淪為中共的統一宣傳工具。

    洪秀柱指出，民進黨推行「去中國化」教育，讓許多台灣年輕人把兩岸關係誤解為「互不隸屬」的「侵略」與「被侵略」關係，「這是有史以來最為荒謬的謊言」。

    她認為，兩岸本就是同文同種、同根同源的一家人，無論從歷史、從法理、從文化還是從血緣來看，兩岸同屬一中的事實都不會改變；在中華民族復興的道路上，兩岸未來的統一，更不容許外部勢力指手畫腳、橫加干涉。

    對此，張廖萬堅批評，中共政權處心積慮想併吞台灣，洪秀柱根本是敵我不分，完全背離台灣主流民意。台灣是自由民主的社會，洪秀柱去中國已經變成中國「大內宣」的統一教材，淪為中共的統一宣傳工具。

    張廖萬堅指出，洪秀柱不管到新疆或中國其他地方，完全對中國人權問題避而不談，每次就只談統一，無視台灣主流民意，沒有台灣主體意識，為了統一可以出賣台灣民主，真的是令人搖頭，更不被台灣社會接受。

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