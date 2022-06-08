為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨團再轟火化之亂 批陳時中反反覆覆不負責任

    國民黨團黨團總召曾銘宗（圖中）。（記者王藝菘攝）

    國民黨團黨團總召曾銘宗（圖中）。（記者王藝菘攝）

    2022/06/08 11:45

    〔記者王千豪／台北報導〕針對感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）逝世者遺體是否在24小時內火化，疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，沒有規定遺體一定要在24小時內火化，只說要盡快火化。對此，立法院國民黨團今日再批，陳時中反反覆覆不負責任。

    國民黨團今日召開記者會批評陳時中昨日的回應。總召曾銘宗指出，世界衛生組織曾提出確診喪葬的指引，強調因避免倉促處置新冠死者，死者的尊嚴、文化、宗教、傳統及家人應受到尊重和保護，另外其他國家包含紐西蘭、澳洲、加拿大及新加坡也沒有盡速火化的規定，屍袋不能再開的形況。

    曾銘宗表示，國民黨團要求衛福部參照世界衛生組織擬定之確診喪葬指引，並參考紐西蘭、澳洲、加拿大及新加坡的作法，訂定處理原則，不要反反覆覆。曾銘宗說，涉及到人命的尊嚴，也涉及到家屬要送死者最後一程，呼籲陳時中要多一點溫度和同理心。

    立委李德維表示，陳時中處理事情的態度，不是政務官處理事情的做法，不要獨斷獨行，說詞反覆，傷害政務官的尊嚴、信譽，也不尊重死者和家屬，呼籲相關首長的說法要穩定，不要反反覆覆。

    立委鄭正鈐批評，陳時中反反覆覆的說法，嚴重傷害到民眾對於衛福部和疫情指揮中心的信任，也造成地方政府、殯葬業者及家屬的困擾，要求不要反反覆覆，讓大家無所適從。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中指染疫亡者24小時內火化沒錯 侯友宜：新北有SOP
    2022/06/08 11:22

    陳時中指染疫亡者24小時內火化沒錯 侯友宜：新北有SOP
    染疫遺體24小時內儘速火化爭議 黃偉哲：其實是指大家可理解的方式
    2022/06/08 11:01

    染疫遺體24小時內儘速火化爭議 黃偉哲：其實是指大家可理解的方式

    全台單一縣市最多服務據點 即將在高雄實現
    確診死者是否24小時內火化 政院：看個案 可嘗試技術性彈性做法
    2022/06/08 09:42

    確診死者是否24小時內火化 政院：看個案 可嘗試技術性彈性做法
    家屬嘆見不到確診亡親人最後一面 柯文哲：擬推「透明屍袋」
    2022/06/07 17:33

    家屬嘆見不到確診亡親人最後一面 柯文哲：擬推「透明屍袋」

    小分子褐藻醣膠精準輔療獲臨床實證
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播