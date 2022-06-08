國民黨團再轟火化之亂 批陳時中反反覆覆不負責任

國民黨團黨團總召曾銘宗（圖中）。（記者王藝菘攝）

2022/06/08 11:45

〔記者王千豪／台北報導〕針對感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）逝世者遺體是否在24小時內火化，疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，沒有規定遺體一定要在24小時內火化，只說要盡快火化。對此，立法院國民黨團今日再批，陳時中反反覆覆不負責任。

國民黨團今日召開記者會批評陳時中昨日的回應。總召曾銘宗指出，世界衛生組織曾提出確診喪葬的指引，強調因避免倉促處置新冠死者，死者的尊嚴、文化、宗教、傳統及家人應受到尊重和保護，另外其他國家包含紐西蘭、澳洲、加拿大及新加坡也沒有盡速火化的規定，屍袋不能再開的形況。

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曾銘宗表示，國民黨團要求衛福部參照世界衛生組織擬定之確診喪葬指引，並參考紐西蘭、澳洲、加拿大及新加坡的作法，訂定處理原則，不要反反覆覆。曾銘宗說，涉及到人命的尊嚴，也涉及到家屬要送死者最後一程，呼籲陳時中要多一點溫度和同理心。

立委李德維表示，陳時中處理事情的態度，不是政務官處理事情的做法，不要獨斷獨行，說詞反覆，傷害政務官的尊嚴、信譽，也不尊重死者和家屬，呼籲相關首長的說法要穩定，不要反反覆覆。

立委鄭正鈐批評，陳時中反反覆覆的說法，嚴重傷害到民眾對於衛福部和疫情指揮中心的信任，也造成地方政府、殯葬業者及家屬的困擾，要求不要反反覆覆，讓大家無所適從。

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