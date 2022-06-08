國台辦稱統一是全體中華兒女意志 陸委會：兩岸互不隸屬

中國國台辦主任劉結一7日出席「攜手圓夢 兩岸同胞交流研討活動」開幕致詞表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志。不論台海形勢如何變幻，統一進程始終向前推進。（翻攝國台辦官網）

2022/06/08 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任劉結一7日出席「攜手圓夢 兩岸同胞交流研討活動」開幕致詞稱，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志。不論台海形勢如何變幻，統一進程始終向前推進。陸委會今日強調，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。

劉結一宣稱，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，與台灣同胞一道牢牢把握兩岸關係新的歷史方位，攜手同心推進祖國統一、民族復興。

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劉結一嗆聲，當前兩岸關係面臨新一輪緊張，根源是台獨分裂勢力和外部勢力勾連作亂。民進黨不斷編織種種台獨謬論，煽動民粹，打壓愛國統一力量，破壞兩岸交流合作，製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

據國台辦官網發布消息，該活動由海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦，與會者有前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨主席戚嘉林、兩岸統合學會執行長鄭旗生、名嘴黃智賢等人。

陸委會表示，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。中共邀我個別人士赴中附和呼應其不被各方接受的論調與脅迫行徑，無助兩岸良性互動，企圖對我統戰分化毫無意義、只是徒勞枉然。

陸委會表示，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。（資料照）

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