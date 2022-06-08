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    高雄確診數全國第一 KK政線：陳其邁自信自大害了高雄

    高雄確診數全國第一，KK政線批陳其邁自信自大害了高雄。（記者王榮祥翻攝）

    高雄確診數全國第一，KK政線批陳其邁自信自大害了高雄。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/08 11:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄確診數攀升至全國第一高！國民黨高雄KK政線今重炮抨擊市長陳其邁，自大自信、料敵從輕，需為防疫失敗負最大責任。

    KK政線成員包括國民黨高市議員李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏、鍾易仲。

    KK指出，高雄離北部疫區最遠，防疫資源最充足，市府也不斷宣稱量能充足，結果卻讓疫情失控，陳其邁自大自信，過度行銷公衛專家形象而料敵從輕，必須為防疫失敗負最大責任。

    李眉蓁說，當病毒被「匡列」在北部的居安時期，陳其邁「思宣傳」大於「思危」，不斷自誇比其他縣市有更多超前部署，民進黨上下全力配合，市民在強力洗腦下失去憂患意識，導致疫情往中南部延燒後快速爆發。

    鍾易仲表示，相較之下，台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安平時不把防疫當宣傳，默默準備的結果，這波疫情控制就比陳其邁好很多。

    陳麗娜指出，高雄到5月20日的累積確診死亡數為14人，6日累積確診人數243699、死亡已增為171例，確診死亡率萬分之7.01，遠高於疫情原爆點、醫療量能吃緊桃園市的萬分之5.36，這就是陳其邁所謂的高雄準備好了、醫療量能充足不用擔心？

    KK更對陳其邁解讀確診多、是因為高雄廣發快篩試劑、端節連假期間社交活動較熱絡等說詞大感不滿，難道其他縣市就沒廣發快篩？沒過端午節？社交活動就不熱絡？

    KK呼籲陳其邁「盡速」調整心態，不要總以為自己最棒最好，過度行銷而未踏實做事的結果，只會讓市民感到心寒。

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