國民黨：總統府成假訊息中心 防疫指揮中心不敢糾正

國民黨今日上午召開記者會質疑總統府已經變成假訊息中心，該黨副秘書長王育敏指出，蔡英文總統日前在臉書竟稱5-11歲兒童疫苗涵蓋率高達74.2%，把確診的兒童人數也算入疫苗覆蓋率，防疫指揮中心不敢糾正總統的錯誤，如此掩蓋真相，完全不符事實。（記者施曉光攝）

2022/06/08 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會質疑總統府已經變成假訊息中心，該黨副秘書長王育敏指出，蔡英文總統日前在臉書竟稱5-11歲兒童疫苗涵蓋率高達74.2%，把確診的兒童人數也算入疫苗覆蓋率，被外界發現錯誤後，蔡英文還硬凹到底，修正為兒童疫苗「社區」涵蓋率，並動用行政院一起應凹，防疫指揮中心也不敢糾正總統的錯誤，如此掩蓋真相，完全不符事實。

王育敏說，目前國內兒童疫苗只施打第1劑，要打完第2劑才算有完整保護，蔡英文卻只想搞大內宣，美化數字，昨天桃園市有一位媽媽發現2個孩子都出現血氧過低、嘴唇發白，打電話叫救護車，竟要等待1個小時，只好自行開車送孩子到醫院，這充分反映兒童送醫的量能不足，應該改善，請蔡政府不要再擦脂抹粉，掩蓋真相。

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此外，王育敏指出，染疫死亡者的火化之亂，目前也還在亂，防疫指揮官陳時中的說法一變再變，一開始先否認從未說過24小時必須火化，後來又改口說24小時也沒有錯，只是沒有白紙黑字寫下來，多位地方首長一呼籲中央提供指引，但陳時中至今仍未告訴大家該如何做，讓地方政府亂成一團，殯葬業者也不知道應該如何做，這就是指揮官失能、失職。

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