1年內第3度組團訪問 法國會參議院友台小組抵台

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（左三）清晨6點51分率4位跨黨派國會議員搭乘長榮航空班機自法國巴黎抵台訪問，外交部次長曾厚仁（左二）到機場迎接（記者姚介修攝）

2022/06/08 08:37

〔記者姚介修/桃園機場報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）清晨6點51分率4位跨黨派國會議員搭乘長榮航空班機自法國巴黎抵台，訪問以外交泡泡方式訪台5天，預計13日離台。外交部次長曾厚仁到機場迎接。

葛利歐在機場發表談話表示，他非常高興來台訪問，在疫情期間出國旅行相當不容易，他們都非常開心，此行和4位議員同僚訪台期間將拜會許多單位，並晉見蔡英文總統，也希望藉此增加台法關係，這次訪台成員是跨黨派議員，他們是在許多小組，特別選擇友台小組，也將就關注的議題與台灣進行討論。

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葛利歐也特別提到，他非常感謝台灣駐法吳志中大使，他在巴黎推廣台灣對外外交非常活躍，也很有活力，才讓他對台灣更加瞭解台灣寶島。他也說，這是他第2次來台，這個國家充滿活力也是民主的典範。這次是他第2次晉見蔡總統，他相信會有寶貴的意見交換。

外交部指出，今天是繼去年10月參議院訪團、12月國民議會訪團後，短短1年內法國國會已經第3度組團訪台，也彰表台法友好情誼，我國政府表達誠摯歡迎之意。

外交部於昨日宣布葛利歐明應我國政府邀請率團來台訪問，訪團成員另包括財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路鐸（Ludovic Haye），共有5位跨黨派朝野議員。

訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，同時也將參訪我國文經建設。所有訪問行程訪規劃均完全配合指揮中心防疫規定。

外交部表示，葛利歐也是法國參議院友台小組副主席，是台灣長期友人，對台法國會交流貢獻卓著。葛利歐歷年來除了為台灣參與世衛大會（WHA）及國際刑警組織（INTERPOL）多次向法國政府提出書面及口頭質詢，去年5月更和參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜發起「支持台灣參與國際組織工作」決議案，並獲高票通過，創下法國參議院通過友台決議案首例。

葛利歐繼2018年之後二度訪台，將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題交換意見，也盼藉此行繼續深化台法友誼，拓展互惠互利的實質夥伴關係，共同為印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來更多貢獻。

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（右二，Joël Guerriau）清晨6點51分率4位跨黨派國會議員搭乘長榮航空班機自法國巴黎抵台訪問，外交部次長曾厚仁（右）到機場迎接（記者姚介修攝）

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（右，Joël Guerriau）清晨6點51分率4位跨黨派國會議員搭乘長榮航空班機自法國巴黎抵台，訪問以外交泡泡方式訪台5天，預計13日離台。（記者姚介修攝）

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