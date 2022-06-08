法參議院訪團抵台 讚許台灣民主活力、期待增進雙邊關係

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（左三）清晨率4位跨黨派國會議員搭乘長榮航空班機自法國巴黎抵台訪問，外交部次長曾厚仁（左二）到機場迎接。（記者姚介修攝）

2022/06/08 08:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）今（8日）上午7時許率4位跨黨派國會議員抵台，將停留至13日。葛利歐說，台灣是民主典範、是一充滿活力的國家，非常開心有機會和議員同僚們一同來訪，希望多多了解台灣，增進法台關係。

葛利歐也是法國國會友台小組副主席，今天上午和法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、參議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、參議員瓦特博磊（Dany Wattebled）及參議員海路鐸（Ludovic Haye）等議員一同抵台。外交部政次曾厚仁代表接機，一行人熱情向鏡頭揮手致意。

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葛利歐在機場發表簡短談話表示，疫情期間旅行不易，非常高興有機會訪問台灣，這次行程將拜會許多單位，希望多多了解台灣，增進法台關係。他個人是第2次訪台，高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）議員女士是第3次來台，其他3位都是首次來訪。

葛利歐介紹，訪團4位議員分屬不同黨派，艾伯雷（Vincent Eblé）屬於社會黨、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）是現在議會最大黨的共和黨，瓦特博磊（Dany Wattebled）是民主運動黨、2020年新任議員海路鐸（Ludovic Haye）屬於行動黨，民主運動黨和行動黨都與馬克宏總統的復興黨同屬執政黨團之一。

葛利歐說，議員們可以選擇參加不同的與其他國家友好小組，他們選擇參加友台小組，因為覺得這個小組非常重要。此行將會討論他們所關注的議題，行程包括晉見總統，相信將能進行非常多寶貴的意見交換。

葛利歐也特別提到台灣駐法代表吳志中說，他在巴黎非常活躍地推展台灣外交，很有活力且舉辦許多活動，讓他更了解寶島台灣，再次對他表達感謝。葛利歐最後稱讚，台灣是民主典範、是一充滿活力的國家，非常開心有機會來訪。

根據外交部說明，葛利歐一行人訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，同時也將參訪我國文經建設。訪團將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題與我方交換意見。

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joel Guerriau）今上午7時許率4位跨黨派國會議員抵台，外交部政次曾厚仁接機，一行人將停留至13日。（翻攝自外交部直播）

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