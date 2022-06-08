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    中國經濟學家喊「搶下台積電」 矢板明夫：反智、前景堪憂

    中國經濟學家陳文玲日前宣稱，中國政府一定要收復台灣，把台積電這「本來就屬於中國」的企業搶到手。（圖取自微博）

    中國經濟學家陳文玲日前宣稱，中國政府一定要收復台灣，把台積電這「本來就屬於中國」的企業搶到手。（圖取自微博）

    2022/06/08 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟學家陳文玲日前宣稱，中國政府一定要收復台灣，把台積電這「本來就屬於中國」的企業搶到手。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，中國現在連經濟學家都變成戰狼，「用政治邏輯談經濟問題，只能說，前景堪憂」。

    矢板明夫7日在臉書發文，中國著名的經濟學者陳文玲日前在北京召開的一個經濟論壇上提出「我們一定要收復台灣，將台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」的說法，引起了很大的反響。

    「有個成語叫做『圖窮匕見』，比喻事情發展到一定程度之後，真相或本意就顯露出來了。」矢板明夫說，先前中國為了統一大業，向台灣民眾提出過各種各樣的感性訴求，比如說，「炎黃子孫、同文同種、血濃於水、兩岸一家親等等」，但這次卻不小心把真實的想法說出來。

    矢板明夫指出，陳文玲在中國國務院工作過多年，多次參與起草國務院總理的政府工作報告，中國每年年底召開的中央經濟工作會議的文件，也多是由她經手的，「在某種意義上，她非常了解中共高層對很多重大問題的看法」。

    矢板明夫分析，這一次陳文玲的「搶台積電論」，拋開台灣人的感受不說，單從經濟活動的基本邏輯來說也是反智的，「台積電不把生產最尖端晶片的工廠設在中國，是因為中國的環境不適合，這包括當地政府的投資和匯率政策、政治風險、國際信譽、法治環境等等。」此外，台積電雖然是台灣企業，但外國資本的持股比例早已超過7成，如果中國的投資環境適合台積電發展，股東們自然會提出要求繼續到中國設廠。

    「高科技企業需要有優秀的人才和技術，更重要的是，要有一個自由發揮的環境。」矢板明夫指出，在三天兩頭開會學習領導人重要講話、政策朝令夕改、動不動就強制封城的國度，「即便台積電去了，也很可能在幾年之內垮掉。就好像從熱帶雨林挖一棵植物，運到很少下雨的黃土高原上種植，是難以存活的」。

    最後矢板明夫總結，在中國，戰狼一開始是軍人，幾年前外交官也加入了，沒想到現在連經濟學家都變成戰狼，「用政治邏輯談經濟問題，只能說，前景堪憂」。

    矢板明夫直言，中國現在連經濟學家都變成戰狼，「用政治邏輯談經濟問題，只能說，前景堪憂」。（資料照）

    矢板明夫直言，中國現在連經濟學家都變成戰狼，「用政治邏輯談經濟問題，只能說，前景堪憂」。（資料照）

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