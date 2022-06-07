九二共識是「沒有共識的共識」？民進黨轟朱立倫：毫無建設性

民進黨說，國民黨和朱立倫始終未能認清，國家主權沒有模糊的空間，健康的兩岸交流方案一定要在堅守國家主權地位下進行，而非以「創造性模糊」、「虛假的和平」來換取交流機會。（資料照）

2022/06/07 18:04

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朱立倫：「九二共識」是「沒有共識的共識」

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫在美國華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表演說時指稱，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus）。民進黨批評，這是毫無建設性、不符事實的說法，無法獲得台灣主流民意認同，更何況，在中國國家主席習近平早已定調不給台灣任何模糊空間。

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民進黨表示，習近平早在2019年初已定調，九二共識就是「一國兩制」，沒有給台灣任何模糊或共識的空間，若國民黨持續漠視國際現勢與中共日益膨脹的擴張野心，只會不斷重彈「創造性模糊」老調，對維持台海和平穩定以及維護台灣國家安全與尊嚴毫無助益。

民進黨指出，陸委會2日甫公布民調清楚顯示，超過8成台灣民眾不認同「一中原則」與「九二共識」，這也是民進黨一貫立場，朱立倫今年2月才質疑蔡總統「不要九二共識那要什麼？」今日公開承認九二共識就是「沒有共識」，顯示民進黨以往的主張完全正確。

民進黨說，國民黨和朱立倫始終未能認清，國家主權沒有模糊的空間，健康的兩岸交流方案一定要在堅守國家主權地位下進行，而非以「創造性模糊」、「虛假的和平」來換取交流機會，更何況，習近平定義下的「九二共識」完全不給國民黨任何模糊的餘地。

對於朱立倫訪美過程批評民進黨貼國民黨「親中反美」標籤，民進黨質疑，難道連赴新疆替中共擦脂抹粉的洪秀柱、赴北京聽習近平訓話的吳斯懷，或散播疑美、反美言論的趙少康等，都是民進黨貼的標籤？連朱主席自己也曾說過美豬是「瘋豬肉」，這些言論在在說明國民黨的真實立場，絕非民進黨可以貼的標籤，國民黨若認為過去立場有誤，應對此深刻反省，而非一味卸責抹黑民進黨。

民進黨表示，樂見國民黨認知到「親中反美」路線不可行，但對於支持台灣、與台灣共享價值的國際盟友，應該真誠對待，而非如朱主席一般，用虛假空洞、前後言行不一的話術矇混，對內說一套、對中共說一套、對外又是另一套；朱立倫所謂「沒有共識的共識」、「不是標籤的標籤」等毫無建設性且不符事實的說法，民進黨無法苟同、敬謝不敏，這些說法也無法獲得當今台灣主流民意的認同。

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