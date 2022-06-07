開競選支票？北市府擬推未來宅 黃珊珊：年輕人租20年取得房權

北市議員李傅中武（左）質詢提到人口流失的危機，北市副市長黃珊珊透露研擬居住正義3.0政策。（翻攝台北市議會網站）

2022/06/07 16:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市人口持續下滑，5月份跌破250萬、扣除原住民後為245萬3645人。北市議員李傅中武今下午在議會質詢指出，市長柯文哲在任8年，相較前市長郝龍斌在任時流失23萬人，將影響城市競爭力，他問北市副市長黃珊珊若要參選也要提出「競選白皮書」，解決人口流失危機。

黃珊珊表示，去年就發現這個問題提出多項政策措施，包括今年舉辦千萬要結婚抽獎、生育補貼提高、北市私立幼兒園學費補助1萬3660元不退場，以及對年輕人最重要的居住正義，北市府除了蓋公宅，也規劃蓋未來宅，年輕人租屋20年就能取得房屋所有權。李問，這是競選白皮書嗎？黃說，「我們正在進行，也正在規畫未來。」

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台北市議會市政總質詢今日下午持續進行，李傅中武表示，「生不如死」已成為國安問題，出生人口逐年下滑、死亡人數攀升，卸任市長的柯文哲若要準備直攻2024年總統大位，應該如何解決這樣棘手問題。

柯文哲表示，今早市府邀請社會學教授薛承泰演講，議員講的都是國安危機，全國出生數大幅下降，除了經濟因素、還有文化因素，除經濟外，更重要是年輕人根本不想結婚的文化問題，要解決的問題一大堆。

李傅中武問，蔡英文總統提出的孩子國家養政策的政策有嗎？柯指出，日本與瑞典也有試過，但效果並不明顯，還是需要整體配套。

李傅中武認為，正因人口紅利點數部份，台北市人口數減，未來將影響經濟、產業等面向，台北市將恐敬陪末座，其他五都未來發展可能會超過台北市。

對此黃珊珊表示，北市府去年發現這個問題後，提出33項重要措施，包括要讓年輕人先結婚，推出千萬要結婚抽獎活動；另外，北市府鼓勵生育，生育獎勵金從2萬提高至2萬5，第三胎補助3萬，至少要比其他縣市高。

她說，台北市人口大部分移出年齡是5歲、還有30多歲要買第一套房子的時候，第三部分，就是中央的托育，本來北市府的托育公共化達到7成後，私幼補助1萬3660元本來要退場，但現在北市儘管達成公共化7成，私幼補助1萬3660元不退場。

黃珊珊透露，北市府正在研擬居住正義3.0，讓年輕人在北市生養，包括要解決租屋市場的不健全，除租屋市場公開透明，不僅蓋社宅，也研擬蓋未來宅，例如年輕人租屋20年有機會取得所有權，另外也規畫讓更多老人家可以住到電梯大樓，老人的舊公寓是否釋出讓年輕人住，讓年輕人可以在台北市生養孩子。

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