被指財產申報不實 竹市副市長沈慧虹一一說明

沈慧虹是新竹市第一位女性副市長。（市府提供）

2022/06/07 16:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕媒體人黃揚明今透過臉書表示，外傳可能角逐下屆市長的新竹市政府副市長沈慧虹，可能有財產申報不實的問題，包括名下沒有保單卻以保單借款，其「終身壽險」是否要受「公職人員財產申報表填表說明」限制，以及受贈的轎車價值連變3年。市府表示終身壽險保單不需申報，故僅列出保單借款，而該中古車價值則係誤寫為殘值。

黃揚明說，沈慧虹過去資歷顯赫，曾是台鐵第一位森林鐵路女性站長，她在台北市政府交通局工作時擔任媒體聯絡人，自己曾與她有過互動，是個很能幹且處事圓融的公務員，也難怪會獲得林智堅青睞延攬至市府擔任交通處長，並在2016年成為新竹市第一位女性副市長。

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黃揚明說，沈慧虹接任新竹市副市長後的第一次申報資料（2016年8月1日）顯示，她和前夫名下債務有3筆、總額230萬餘元，且夫妻二人無申報任何保單，但第2次申報時（2017年11月1日申報），沈與前夫名下債務增至20筆、總額617萬餘元，重點在於，這20筆中有11筆的債務種類是「保單借款」，都是保德信人壽的各類保單借款，債務發生時間都在2008年至2014年間，但2016年申報時並未申報這些債務，且二人也從未在保險欄申報任何保單。黃揚明質疑，名下沒有保單，要如何用保單借款？

另外，沈慧虹前夫名下的豐田轎車，在2016年申報時是以「受贈」名義取得，取得價值60萬元；2018年刊出的資料變成「買賣」取得，取得價值縮水成20萬元；2019年以後到去年，取得價值再縮水為10萬元。到底受贈還是買賣？取得價格為什麼一變再變？

市府政風室表示，依據公職人員財產申報法，夫妻需共同申報，而沈慧虹前夫在2016到2018年家族有金錢上的調度需求，導致沈慧虹在該期間申報債務上的增加。2017到去年申報有保單借款，憑藉的是終身壽險保單，但根據相關法規，終身壽險保單屬於不需申報的險種，因此財產申報系統僅列出保單借款，而無列出保單。

2016年底申報之前，因為前夫名下有受贈一輛中古國產汽車，以當時市場價值60萬元，當年便據此申報。隔年與2018年確實把受贈誤植為買賣取得，並誤以為取得價值欄位是填寫殘值，故分別填入20萬元、10萬元這兩個數字。對此疏漏造成外界誤會，沈慧虹個人深感抱歉。

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