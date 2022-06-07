不滿羅智強被黨內人士放話中槍 羅子弟兵請辭國民黨副發言人

羅智強的子弟兵、國民黨副發言人楊植斗不滿，在臉書宣布請辭發言人，表達抗議。（資料照）

2022/06/07 15:53

〔記者施曉光／台北報導〕由於黨中央徵召張善政參選桃園市長，前國民黨副秘書長羅智強日前痛批國民黨主席朱立倫並宣布退選桃園市長，有黨內人士對外放話，黨中央走中道、中間路線，是羅智強出局的原因，今日引起羅智強的子弟兵、國民黨副發言人楊植斗不滿，在臉書宣布請辭發言人，表達抗議。

楊植斗表示，他看到媒體報導，不具名的黨內人士還強調黨中央有既定的選戰基調，像台北市長參選人蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑，都是走中間、理性且支持自由民主價值的參選人，黨中央走的是中道、中間路線，這是羅智強提名出局的關鍵原因，也是與「戰鬥藍」區隔的重點之一，這樣的說法讓羅智強與「戰鬥藍」無端中槍。

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他質疑這名黨內人士，在早已萎縮的藍軍版圖中繼續切割異己，批評羅智強與「戰鬥藍」不夠中道、理性，所以不能代表國民黨爭取服務機會，實在是笑話一場，他大概知道是誰向媒體放話，「這位在黨中央服務的同志，您是嫌本黨的票太多嗎？」

楊植斗說，即日起他請辭國民黨副發言人，向這位黨內人士抗議，「有本事就具名批評」，他並希望國民黨主席朱立倫廣納各方意見，不要切割其他的藍軍同志。

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