議場當戰場？謝龍介開弓、黃偉哲接箭

市長黃偉哲答詢，市府團隊廉潔最重要，外界的質疑會詳加調查。（記者洪瑞琴攝）

2022/06/07 15:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會今（7）日市政總質詢，輪到國民黨議員也是該黨台南市長提名參選人謝龍介質詢，他針對市府人事案「開弓猛射」，民進黨提名競選連任的台南市長黃偉哲答詢「接招接箭」，議場上令人聞嗅出幾分選舉火藥味。

謝龍介緊抓日前已離職的前市府易姓副發言人遭爆料涉及兒少性騷擾疑雲，批評黃偉哲用人不察，放任市府洪姓顧問干預插手人事案，同時拿出一疊「匿名」檢舉資料，點名經發局長陳凱凌涉嫌包庇特定廠商、 自己有買房卻占用公家宿舍等情事。

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謝龍介並稱，他是好心提醒黃要小心清查身邊的人，以免遭污名化，酸說如果查得出真相，我就把市長讓你當，做不好的話，就讓我來當市長。

黃偉哲接招妙回：「議員，你這樣不行，選民會認為有期約賄選」軟擊回去，而洪姓顧問是無給職，無權干涉人事。

會後，媒體詢問國民黨對手在議場交鋒是否有政治意味？黃偉哲強調，廉潔是公務員最重要紀律，市府要嚴肅面對啟動政風調查，「謝議員顯然是有備而來」，其實謝也很謹慎，有些檢舉並未在公開場合講，因為他也認為證據不足，但不論是議員或民間的質疑，一定會啟動詳加調查。

陳凱凌表示，希望議員應針對內容作詳實查證，而非以無具名黑函不經查證了解，進行質詢。這完全是抹黑的黑函，也不是事實，他看過檢舉內容，非常多人、事、時、地物部分、公私領域所說的都非常荒謬；他並強調，無具名黑函已於4月25日自行送請政風處調查，而散佈不實黑函與言論將涉及民事及刑事罪，對於所有不實的指控他本人，保留法律追訴權，目前政風處正進行相關調查，期望政風單位能盡速釐清事實真像，以還其清白。

陳凱凌表示，宿舍部份依法申請補助，另因看好臺南未來發展，於去年8月置產於中西區，至今尚裝修中，並無租賃他人，同時已於2月1日起停止申請補助，自行負擔其後所有費用，對於租屋一切均依規定辦理。

台南市議員、國民黨台南市長參選人謝龍介，今天在市政總質詢時轟市長黃偉哲用人有問題。（記者洪瑞琴攝）

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