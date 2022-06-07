5財團遭爆「假公益真避稅」 高嘉瑜：公益信託慈善支出不到1％

民進黨立委高嘉瑜（中）、時代力量立委邱顯智（右）及獨立記者姚惠珍（左）等，7日召開「公益信託大騙局？加速修法杜絕假公益真避稅」記者會。（記者劉信德攝）

2022/06/07 14:24

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜、時代力量立委邱顯智和獨立記者姚惠珍今（7）日召開記者會，點名佔總市值高達8成的台塑集團、宏泰建設、宏達電、奇美及漢民集團（漢微科）等五個財團，所成立的十大公益信託年均慈善支出比僅0.65%，因此質疑公益信託淪為「假公益、真避稅」的工具，行政機關卻無法可管。

高嘉瑜席間指出，我國信託法自1996年至2020年底，總計核准258個公益信託設立，總信託資產市值逾1200億元。其中，台塑集團、宏泰建設、宏達電、奇美及漢民集團（漢微科）等五大財團所成立的十大公益信託，佔總市值8成、達996.8億元，做了多少公益卻始終是個謎。

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高嘉瑜引述姚惠珍兩年來的調查成果，五財團十大公益從成立以來，享有的減稅優惠約逾200億元，還額外有百億元現金股利入帳且完全免稅，但多年來累計捐款總額卻僅不到60億元，年均慈善支出比（年均慈善支出／該年度總信託資產）僅0.65%，遠低於國人所得稅課徵稅率最低5%的稅率。

高嘉瑜質疑，慈善總支出高達48.9%是「左口袋捐給右口袋」，流回該公益信託成立者自家人所成立的財團法人基金會或公益團體。據此，高嘉瑜也點出現行信託法存在3點疑慮，包含公益信託支出比過低、公益信託控股化疑慮、公益信託資訊不透明。

為終止公益信託亂象，並強化公益信託之監督管理機制，高嘉瑜主張，「信託法修正草案」將貫徹「資訊公開透明」以及「公益支出原則」，除增列「教育」、「環境」與「社會福利」補足現行公益信託類型不足，並明定公益信託年度支出應占信託財產總額5%或年度總收入之最低比率60%。高嘉瑜也呼籲立法院應將其列為下會期優先法案加速審議，讓公益信託回歸公益。

「公益信託就是要做公益」，邱顯智表示，據調查，十大公益信託每年用在公益的竟然只有0.65%，財團成立公益信託享租稅優惠、省了這麼多的稅金，結果國家部會還裝睡、搖不醒，租稅漏洞涉及根本性的不平等問題，不該由中產階級支撐整個國家稅收。

至於，該如何解決監督機制不力？邱顯智認為，解決方式有兩點，首先公益信託應交由單一主管機關監督、而非分布在各部會；第二，要規定最起碼的比例，例如一年5%，時代力量將推出修法版本，應列為下個會期優先法案。此外，邱顯智也為姚惠珍挨告一事打抱不平，直指這是言論自由，媒體批判權力擁有者竟引來「寒蟬效應」。

中華身心障礙聯盟秘書長洪心平則分享，身心障礙聯盟過去幾年每收到100元捐款、起碼有90幾元是付諸公益目的，過程不僅要經過財報會計師檢核，也要附成果報告說明，這都是對外公開。做為一個有誠信的公益組織，就要讓大家知道捐款用到哪，政府對我們的要求很高，但為何會輕放公益信託、用國家漏洞進行節稅。

關於法務部的修法進程，法務部法律事務司科長黃王裕說明，法務部自2018年就草擬相關修法，行政院去年4月也將公益信託修法草案函送立院審議，草案內容包含規定公益支出達總資產2%、或是當年度支出的60%，並進一步規範轉投資、資訊接露制度等層面，未來會積極配合立法院排審修法。

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