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    首頁　>　政治

    國民台中市議員參選登記 第四選區新人邱愛珊搶頭香

    邱愛珊在10多位支持者陪同下，到國民黨市黨部登記參選台中市第四選區議員。（邱愛珊提供）

    邱愛珊在10多位支持者陪同下，到國民黨市黨部登記參選台中市第四選區議員。（邱愛珊提供）

    2022/06/07 13:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第四選區（豐原、后里）議員選舉，國民黨決定提名2+1，除現任市議員張瀞分及陳本添外，很早就開始布局的邱愛珊，選在登記首日，今天搶頭香到國民黨市黨部登記參選，邱愛珊是新人，可獲加分30%，她在丈夫豐原慈濟宮副主委隆琪及10餘名支持者陪同下登記表示，和支持者一起來領表登記，是為了展現一路走來的決心。

    邱愛珊曾在台中山海屯廣播電台擔任主持人，婚後則長期擔任學校志工、社區志工，參與婦幼、教育等活動。3年多前開始積極投入參選，勤走基層，她表示，投入參選以來1253天，走遍大街小巷、握過無數雙手，從一個上台講話不太知道要講什麼的志工媽媽，變成一個敢站在宣傳車上大聲疾呼的市議員參選人。自己是一個政治素人，在盧秀燕市長的主政下，台中持續成長中，也獲得市民的認同，但后豐地區改變的幅度相對較小，希望能夠為國民黨在議會多爭取一個席次，來為后豐的鄉親服務。

    陪同的前豐原市民代表會副主席劉益禎指出，邱愛珊是國民黨少見年輕又優秀的從政黨員，不僅有愛心，更是在教育界起步的很早，期許邱愛珊能高票當選，為后豐教育盡一份心力；前南陽國小家長會長、葫蘆墩夜市負責人謝志鍬表示，縣市合併後，豐原成長比較緩慢，期許邱愛珊為后豐帶來改變、帶動繁榮，留住人才、不讓人口外移。

    邱愛珊搶頭香，到國民黨市黨部登記參選台中市第四選區議員。（邱愛珊提供）

    邱愛珊搶頭香，到國民黨市黨部登記參選台中市第四選區議員。（邱愛珊提供）

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