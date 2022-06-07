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    四叉貓揪出疑新北市府員工上班用PTT 網笑翻：粽子一個接一個

    四叉貓揪出疑新北市政府員工在上班時使用PTT。（資料照）

    四叉貓揪出疑新北市政府員工在上班時使用PTT。（資料照）

    2022/06/07 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲引發討論，PTT紅人四叉貓（劉宇）近日接連揪出台北市政府員工「上班玩PTT」，除了北市府員工被四叉貓揪出，今日上午他在PTT「政黑板」再度發文，肉搜揪出某「新北市政府員工」也是在上班時推文，許多網友也紛紛在底下笑說：「端午節過了還有一大串粽子！」

    此事件起因於有網友在政黑板發文批評民眾黨支持者，底下有名網友「henrydai」留言諷刺發文者「看看你的文，難怪只能待在這裡」。「henrydai」的留言引發另一位網友不滿，點出「henrydai」時常開口閉口就是「塔綠斑」，更在公職版自稱公務員，並直言：「您老大上班時間可以推一堆PTT推文，領納稅錢當薪水小偷，臉都不會紅的也蠻厲害，敢問您在哪個單位上班？過這麼爽？莫非又是個北市府員工？」

    四叉貓隨後則加入戰局，表示這位「henrydai」幾天前有在推文中說他壞話，並發文示範「如何肉搜」，四叉貓經由搜尋PTT舊文、臉書資料，比對出「henrydai」疑似為新北市某區公務員。最後四叉貓也諷刺地說：「新北市公務員這麼閒，上班還可以玩PTT啊？」

    許多網友也在四叉貓的文章底下留言：「端午節過了還有一大串粽子～」、「又抓到一隻公務員～怎麼都藍白的～上班很閒喔？」、「一隻又一隻，阿嬤粽子都在冷凍庫啦～」、「學不乖耶，沒看到北市死一整串了嗎？」、「把他的IP拿出來搜會不會搜到一整串肉粽啊？」

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