搭潮境方舟一號出海 蘇貞昌：想83歲時駕帆船去環島

行政院長蘇貞昌（左）與基隆市長林右昌搭潮境方舟1號出海。（記者盧賢秀攝）

2022/06/07 12:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長蘇貞昌今天主持國立海洋科技博物館的「潮境方舟1號」啟航典禮，並搭乘出海。蘇貞昌表示，台灣四周都是海，應該要親近海洋，好好運用海洋資 ，台灣經貿實力無限。他還說，不要老是想小小的選舉、老是在算在那選票，要有大大志氣，讓台灣更好、和世界接軌。

海科館在國家發展委員會與教育部支持下，量身打造了1艘工作船「潮境方舟1船」，船底玻璃視窗可以觀賞海面的生物，在世界海洋日前夕，蘇貞昌與教育部長潘文忠、基隆市長林右昌和立法委員蔡適應、邱臣遠等共同主持啟航儀式，還一起搭船出海。

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蘇貞他說，過去政治關係禁海是錯的，台灣四周都是海洋，應該好好親近海洋，與世界各國隔海相連，教育孩子，好好運用台灣海洋資源，台灣實力無限。

蘇貞昌表示，過去因政治因素禁海是錯誤的、最笨的，他上任後解除海禁，鼓勵民眾下水、出航、釣魚，希望還要再開放，教育孩子認識海洋、親近海洋。他23歲時騎腳車環島，他想83歲時駕帆船去環島。

蘇貞昌意有所指說，人生有夢最美，不要老是想著小小選舉，要想大大台灣、大大世界，不乘風破浪、航向大海，怎知天寬地廣，老是在那算選票，要有大大志氣，讓台灣與世界接軌，明天世界海洋日，一起向海洋致敬。

行政院長蘇貞昌（左）與基隆市長林右昌等人一起搭乘潮境方舟1海出海。（記者盧賢秀攝）

潮境方舟1號工作船今天啟航。（記者盧賢秀攝）

行政院長蘇貞昌（中）主持「潮境方舟1號」啟航儀式。（記者盧賢秀攝）

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