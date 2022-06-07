朱立倫：「九二共識」是「沒有共識的共識」

國民黨主席朱立倫於美東時間6日在美國華府智庫「布魯金斯研究所」以「台灣的前進道路—在動盪時期的關鍵作用」為題發表演說後指出，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，是「沒有共識的共識」。（資料照）

2022/06/07 12:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫於美東時間6日在美國華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）以「台灣的前進道路—在動盪時期的關鍵作用」為題發表演說後，接受在場人士提問有關「九二共識」問題時說明指出，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），他並援引國民黨副主席夏立言的看法指出，如果凡事都要講明，有可能會為兩岸非政治議題交流帶來困擾。

朱立倫強調，國民黨期望兩岸擱置衝突，向前邁進，幫人民解決問題，不想浪費時間去爭論「沒有共識的共識」。

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會後接受媒體訪問時，朱立倫指出，演說中他並沒有提及「九二共識」，原因是主題談目前台海情勢及美中關係，是從整個台灣的角度來看，並非從政黨的角度，座談討論時他當然要明確表達國民黨的立場。

朱立倫還說，國民黨希望兩岸持續溝通交流，「九二共識」這種創造性的模糊，為目前所需要，在沒有更好的方案之前，國民黨仍期望以這樣的方式持續兩岸交流。

此外，朱立倫今天在臉書發文表示，「台灣的前進道路要往哪裡去？我們有答案。加強自我防衛與通過對話管控危機，我們做得到！」自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，留給所有台灣人民的一個重大問題是，台灣會成為引爆點，還是穩定器？國民黨由於見證了許多戰爭的殘酷，因此現在致力於和平與穩定。

朱立倫說，國民黨強調「積極備戰、全力避戰」，因此強有力的自我防禦和與民主國家的聯盟，對於地區安全是不可或缺的，而關於自我防衛他在「布魯金斯研究所」演說中提出3項具體主張、捍衛自由的4項任務，國民黨的使命就是「護台灣 保民主 拚未來」。

朱立倫所指3項具體主張為：1、通過調整投資方向提高在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計劃﹔2、優先採購對近期（未來5-8年）應對突發軍事衝突必要，且可獲得的防禦系統﹔3、將需要跨部門協調的後備動員改革機制，提升到內閣層級。

至於捍衛自由的4項任務：1、將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點﹔2、保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐﹔3、為所有熱愛自由的華人立下典範，保存「中國民主」的希望﹔4、幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。

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