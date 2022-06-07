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    北市提名不等陳時中？ 林佳龍：盡快提名比較負責任

    前交通部長林佳龍選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。（記者陳昀攝）

    前交通部長林佳龍選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。（記者陳昀攝）

    2022/06/07 11:28

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨縣市長提名進度因防疫暫時停擺，北北桃不預設7月17日全代會前定調，被外界解讀是為衛福部長陳時中參選台北市長鋪排，陳昨喊話「不要等我」，有意角逐北市的前交通部長林佳龍今也直言不應該停止，事不宜遲，盡快產生候選人是比較負責任的，但強調「成功不必在我」。

    前交通部長林佳龍上午到中正紀念堂「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」觀展，並喊話邀請國民黨台北市長參選人蔣萬安就轉型正義對談。

    被問及是已將蔣視為台北市長對手？林佳龍說，蔣萬安已經被國民黨提名，其他政黨包含民進黨還沒提名，「我覺得不應該停止」，但強調是因為展覽主題才邀請蔣萬安對談，要蔣不該把自己限縮在蔣家後代，而是台灣民主的「主人」。

    被問到主張盡快提出人選，是要向黨中央喊話不該因人設事嗎？林佳龍強調，他沒有針對任何人，台灣民主走到今天很不簡單，期盼選舉就像一場選舉嘉年華，大家一起提出願景、理想，夢想會因為真誠而成真，不管參選、勝選的是誰，提出政見是不能被停止的，防疫工作重要，民主也要向前走。

    對於選台北市長是否為夢想？林佳龍說，要坐轎或抬轎，他一直以來的角色都很開放，不會只有政黨的輸贏，最重要是讓人民贏，期許台北市長參選人能提出首都願景的未來想像，他已經準備好首都願景12堂課預計一一推出，看來民進黨還沒有要徵召，但他也不能夠停止腳步，「成功不必在我，但成功一定有我」，就像過去他在台中市長10年磨一劍，也是願意禮讓蘇嘉全、做他的總幹事。

    被問及陳時中說「不要等我」，是否也認同儘早徵召？林佳龍強調，盡快產生候選人是比較負責任的，在野黨已經提名了，民進黨沒有母雞除了對小雞有影響外，市民也不知道主張什麼，也不好讓在野黨一個銅板不會響，民進黨確實不必再思考其他的自我限制，就盡快產生候選人，黨中央已獲全代會授權用徵召，事不宜遲，大家一起推出最好的人選，進行公平、良性的競爭。

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