明年行事曆出爐！春節放10天 3天以上連假有7個

行政院人事總處今天公告2023年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數116日，其中春節放10天，3天以上連假（併同例假日）計有7個。（人事總處公告）

2022/06/07 11:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院人事總處今天公告2023年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數116日，其中3天以上連假（併同例假日）計有7個，分別為開國紀念日（3天）、農曆春節假期（10天）、和平紀念日（4天）、兒童節及民族掃墓節（5天）、端午節（4天）、中秋節（3天）、國慶日（4天）等。

行政院人事行政總處今表示，行政院已經依照「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定112年（西元2023年）政府行政機關辦公日曆表，並公告在人事總處全球資訊網（https://www.dgpa.gov.tw）首頁「最新消息」公告項目，歡迎民眾上網查詢或下載參考。

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依據公告，總放假日數共116日，其中3天以上連假（併同例假日）計有7個，分別為開國紀念日（3天）、農曆春節假期（10天）、和平紀念日（4天）、兒童節及民族掃墓節（5天）、端午節（4天）、中秋節（3天）、國慶日（4天）等。

人事總處說明，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇星期二或星期四將一律調整放假；農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

明年有一特殊情形，2023年1月20日（小年夜）適逢星期五，依上述規定調整為放假日，原應於前一週的星期六（1月14日）補行上班，但考量1月14日適逢112學年度大學學科能力測驗，如在該日補上班，恐因高中補課日數需增加1日，洽借考場更為困難，故將於1月7日補行上班。

另農曆除夕及春節（1月21日【星期六】至1月24日【星期二】），因含2天例假日，於1月25日至26日（星期三、四）補假，1月27日（星期五）調整放假，並於2月4日（星期六）補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構原則上比照辦理；軍人放假則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，由各主管教育行政機關訂定。民間企業放假涉及勞基法相關事項，應依勞動部規定辦理。

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