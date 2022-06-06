為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳怡君再揭可疑帳號 柯文哲反嗆：若有網軍也是2014民進黨幫我的

    台北市長柯文哲6日出席市議會市政總質詢，針對「網軍」風波答詢時仍堅稱「沒錢、不會找網軍」，「如果有網軍，一定是2014年民進黨幫我的」。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲6日出席市議會市政總質詢，針對「網軍」風波答詢時仍堅稱「沒錢、不會找網軍」，「如果有網軍，一定是2014年民進黨幫我的」。（記者方賓照攝）

    2022/06/06 17:56

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府「網軍」爭議持續延燒，市議員陳怡君今（6日）再揭露，PTT帳號「magelinus」與日前被揪出的帳號「LovError」IP都來自北市府，且此帳號自稱「專業是營建」、「目前幫柯P做建設」，更大剌剌聲稱自己就是「地下小編」，於2018年屢屢發文護航遠雄大巨蛋、還多次批評議員簡舒培，且均用上班時間在網路帶風向，要求市長柯文哲徹查、市府也應公開國發會配發的IP網段。

    對此，柯文哲今於市政總質詢答詢時仍堅稱，「沒錢、不會找網軍」，「如果有網軍，一定是2014年民進黨幫我的」。但對於市府不斷被揪出有公務員於PTT發文做政治攻擊，柯文哲認為，上班時間用PTT是「太閒了」，經此事件後大家應會小心，但是否能查出自稱「地下小編」的身分，因事隔多年、恐有難度；台北市資訊局長呂新科表示，雖IP可判斷為北市府公務，但相關言論仍要追查，若有違反公共利益的發文則要求發文者負責。

    陳怡君今再揭發PTT帳號「magelinus」的IP同為「117.56.178.80」，均來自台北市府，常於上班時段發文，且宣稱市府內的人都在網路上「自動分工」，有人負責「打臉名嘴」、有人反擊外界對柯文哲的指控，並聲稱有「全台最強的網路義勇軍」當後盾等，質疑此為有組織性的網路操作。

    陳怡君進一步指出，「magelinus」自稱「目前幫柯P做建設」且是「地下小編」，於2018年多次發文護航遠雄大巨蛋，且對於簡舒培行使職權會勘大巨蛋，竟屢屢於PTT「政黑版」發文批評，痛批公務員當網軍實在太離譜，要求北市府應公開國發會配發的IP網段，藉以自清，別再採「擠牙膏」方式回應外界質疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒造謠？柯市府稱員工上PTT「親身遭遇」 如今證實說謊
    2022/06/06 16:50

    沒造謠？柯市府稱員工上PTT「親身遭遇」 如今證實說謊
    上班玩PTT 台北市府科長林育生認錯自請處分
    2022/06/05 22:31

    上班玩PTT 台北市府科長林育生認錯自請處分

    聯邦銀推美食乘車優惠最高10%
    台北市府1科長「道歉」！「網軍」風波延燒 四叉貓：先到此為止
    2022/06/05 21:22

    台北市府1科長「道歉」！「網軍」風波延燒 四叉貓：先到此為止
    台北市府網軍爭議延燒 柯文哲：「我們沒錢」養什麼網軍
    2022/06/05 18:22

    台北市府網軍爭議延燒 柯文哲：「我們沒錢」養什麼網軍

    嬰兒發燒怎麼辦？兒科醫師提出三對策
    北市府員工上班時間造謠發文 四叉貓提4疑點待釐清
    2022/06/04 20:36

    北市府員工上班時間造謠發文 四叉貓提4疑點待釐清
    柯市府養網軍？前柯團隊總監出面爆料：恐不是一兩天的事
    2022/06/04 17:27

    柯市府養網軍？前柯團隊總監出面爆料：恐不是一兩天的事
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播