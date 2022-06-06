陳怡君再揭可疑帳號 柯文哲反嗆：若有網軍也是2014民進黨幫我的

台北市長柯文哲6日出席市議會市政總質詢，針對「網軍」風波答詢時仍堅稱「沒錢、不會找網軍」，「如果有網軍，一定是2014年民進黨幫我的」。（記者方賓照攝）

2022/06/06 17:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府「網軍」爭議持續延燒，市議員陳怡君今（6日）再揭露，PTT帳號「magelinus」與日前被揪出的帳號「LovError」IP都來自北市府，且此帳號自稱「專業是營建」、「目前幫柯P做建設」，更大剌剌聲稱自己就是「地下小編」，於2018年屢屢發文護航遠雄大巨蛋、還多次批評議員簡舒培，且均用上班時間在網路帶風向，要求市長柯文哲徹查、市府也應公開國發會配發的IP網段。

對此，柯文哲今於市政總質詢答詢時仍堅稱，「沒錢、不會找網軍」，「如果有網軍，一定是2014年民進黨幫我的」。但對於市府不斷被揪出有公務員於PTT發文做政治攻擊，柯文哲認為，上班時間用PTT是「太閒了」，經此事件後大家應會小心，但是否能查出自稱「地下小編」的身分，因事隔多年、恐有難度；台北市資訊局長呂新科表示，雖IP可判斷為北市府公務，但相關言論仍要追查，若有違反公共利益的發文則要求發文者負責。

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陳怡君今再揭發PTT帳號「magelinus」的IP同為「117.56.178.80」，均來自台北市府，常於上班時段發文，且宣稱市府內的人都在網路上「自動分工」，有人負責「打臉名嘴」、有人反擊外界對柯文哲的指控，並聲稱有「全台最強的網路義勇軍」當後盾等，質疑此為有組織性的網路操作。

陳怡君進一步指出，「magelinus」自稱「目前幫柯P做建設」且是「地下小編」，於2018年多次發文護航遠雄大巨蛋，且對於簡舒培行使職權會勘大巨蛋，竟屢屢於PTT「政黑版」發文批評，痛批公務員當網軍實在太離譜，要求北市府應公開國發會配發的IP網段，藉以自清，別再採「擠牙膏」方式回應外界質疑。

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