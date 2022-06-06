張善政沒聽過要「換政」 國民黨聲明勿以訛傳訛

國民黨桃園市長參選人張善政到台北出席中華民國公教軍警消聯合總會座談會。（張善政競選辦公室提供）

2022/06/06 16:29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨桃園市長提名之亂延燒，外傳黨主席朱立倫將在訪美行程結束回台後，視民調情況換掉國民黨桃園市長參選人張善政，張今在台北受訪時表示，沒聽說過這件事，況且他民調都領先。國民黨則強調，張善政參選無任何變化，呼籲停止以訛傳訛的謠言。

張善政今下午赴台北拜訪中華民國公教軍警消聯合總會，並與國民黨台北市長參選人蔣萬安、基隆市長參選人謝國樑參與同場座談會，但3人抵達時間不同，並未同台。

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對於何時與新北市長侯友宜合體等相關問題，張善政受訪時表示，他與侯是多年好朋友，只是現在比較忙，沒有頻繁見面，但碰面的時候還是會談很多；而他與蔣萬安、謝國樑私下不時都會聯絡。

張善政說，北北基桃絕對是一體的，都是同一個生活圈，北北基桃的候選人一起討論共同生活圈的前瞻性願景，是很好的事情，應該是勢在必行，只是大家現在先把各自的基礎打好，在某時間點，應該會自然發生。

外傳讓朱立倫考慮若張善政民調沒起色，在訪美結束回台後考慮「換政」？張善政說，沒有聽說過這件事，而且目前他的民調都是領先，沒有民調起不來的問題﹔以他的角度來講，既然接受徵召，就努力向前跑到終點為止，中間不管發生什麼過程，都會持續努力。

針對地方傳出對爭取桃園市長提名失利的前台北市議員羅智強很反感，張善政表示，每個政治人物都有支持跟不支持的，他對羅智強是百分之百的善意，羅繼續行腳，他也是百分之百的祝福，雙方善意的基礎是非常健全的。

張善政也說，他不去想羅智強是否分裂的問題，而對於黨內有人認為羅智強對黨中央情緒勒索，張善政表示，羅是對黨中央過去有些不滿，應花時間化解，用情緒勒索這4個字不是很好。

對於桃園亂局，蔣萬安受訪時也提到，黨中央一定會加強溝通，在年底選舉一定會團結一致，消弭歧見，用大智慧共同集思廣益，思索怎麼解決內部爭議，重要目標就是一起贏得年底的選舉。

國民黨今則嚴正表示，國民黨中常會已於5月18日正式通過徵召提名張善政參選年底桃園市長，絕無任何變化；張善政也已展開各項選舉行程，國民黨將全力協助張善政爭取勝選，打造新桃園。

國民黨中央強調，張善政院長是優秀的國家人才，能成為桃園市最好的市長。張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。

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