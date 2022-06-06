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    港媒稱「兩岸交流派代言人」 柯文哲：敵軍反間計？

    台北市議會6日進行市長市政總質詢，市長柯文哲出席並備質詢。（記者方賓照攝）

    台北市議會6日進行市長市政總質詢，市長柯文哲出席並備質詢。（記者方賓照攝）

    2022/06/06 14:58

    〔記者蔡思培／台北報導〕2022年台北市長國民黨參選人蔣萬安日前拋出要在「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」等3個前提下舉辦台北上海雙城論壇，被質疑呼應民進黨。香港媒體社論更批評藍營無法堅持兩岸路線，認為台北市長柯文哲將成兩岸交流派代言人。柯今聽到笑稱，難道是敵軍在施行反間計？

    台北市議員吳沛憶今天在台北市議會市政總質詢表示，香港媒體《中評社》近來刊出一篇社論，文中指因為蔣萬安提出雙層論壇3個前提，認為柯文哲成為藍營處理兩岸關係的照妖鏡，藍營無法堅持路線、還變成近乎「小綠」，只有柯文哲有望成為兩岸交流派代言人。

    柯文哲聽到笑稱，「敵軍在施行反間計還是什麼？」柯說，他的態度就是「你講你的，我做我的」，而且與中國關係好的他還排不在前面。

    吳沛憶表示，該社論指出，柯文哲在舉辦雙城論壇時，沒共機不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等3個前題，柯是否認同此評論。柯表示，雙城論壇至今，對等尊嚴是基本條件，且通常都謹守分寸，只處理城市交通，不會往上處理，由於層面較屬民生議題，也較少爭議。柯文哲也說，策略上應該有問題才要處理，沒問題反而不需要處理，但現在問題蠻多的。

    台北市議員吳沛憶（右）指出，柯文哲被香港媒體認為是兩岸交流派代言人。（圖擷自柯文哲YouTube）

    台北市議員吳沛憶（右）指出，柯文哲被香港媒體認為是兩岸交流派代言人。（圖擷自柯文哲YouTube）

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