傳朱立倫返台後將「換政」 蔣萬安：目標是打贏年底選戰

蔣萬安近來勤跑基層，今天上午前往三軍總醫院送愛心餐給醫護人員。（圖由立委蔣萬安辦公室提供）

2022/06/06 12:49

〔記者蔡思培／台北報導〕2022年縣市長選戰年底登場，羅智強先前為參選桃園市長辭去台北市議員一職，但國民黨隨後突襲式提名前行政院長張善政參選桃園市長。資深媒體人黃暐瀚近來透露，國民黨主席朱立倫結束訪美行返台後，就可能啟動「換政」，讓有志參選者退回黨內初選。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，黨中央一定會盡全力溝通、加強整合，現在目標就是打贏年底選戰。

蔣萬安近來勤跑基層，今天上午前往三軍總醫院送愛心餐給醫護人員，蔣在出席活動時也接受媒體訪問。有媒體關心，朱立倫近來訪美，並強調親美立場不好改變，若國民黨在2024年執政，將在區域安全、兩岸和平上扮演重要腳色。蔣萬安說，兩岸和平發展是多數民眾共同的期待，身為區域一份子，當然有責任對區域安全盡一份心力。

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近來國民黨桃園市長選戰又傳爭議，先前為參選市長辭去台北市議員的羅智強也砲轟黨中央。蔣萬安表示，希望大家可以團結一致，加強溝通、消彌歧見、共同思索，面對年底選戰。

對於黃暐瀚也透露，朱立倫從美返台後可能將張善政換掉，蔣萬安今天表示，黨中央一定會盡全力溝通、加強整合，現在目標就是打贏年底選戰。蔣萬安今天下午也將與張善政、基隆市長參選人謝國樑同台，蔣強調，面對年底選舉當然是打團體戰，下午的拜會尊重主辦方安排，他一直以來都在地方上持續請益拜會，也與重人士、基層里長、意見領袖請益，這樣的步調不會停止。

蔣萬安今天也談起近來的確診者火化爭議，蔣說，疫情兩年來已奪走近3000條生命，很多確診者臨終前沒有至親陪伴離世，造成家屬不可抹滅傷痛、每想到一刺痛一次。蔣質疑，指揮中心對此說法事不關己，僅稱盡速火化是誤會，卻未顧及家屬感受。

蔣萬安表示，指揮中心在火化爭議上欠往生者一個道歉，因為沒有明確規範，兩年來也沒看到指揮中心出來澄清或清楚說明，現在又把責任推給地方政府與業者，他希望指揮中心盡快公布標準，讓民眾有所依循。

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