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    爭取澎湖縣長提名 陳慧玲、高植澎恩怨鬧上檯面

    民進黨爭取澎湖縣長提名人陳慧玲，公開說明與前縣長高植澎間恩怨。（記者劉禹慶攝）

    民進黨爭取澎湖縣長提名人陳慧玲，公開說明與前縣長高植澎間恩怨。（記者劉禹慶攝）

    2022/06/06 12:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨澎湖縣長人選未決之際，爆發爭取縣長提名人陳慧玲與前縣長高植澎間恩怨，高植澎揚言民進黨提名陳慧玲就會參選到底，陳慧玲說明事件始末，對於高的說法表達無奈，但也只能尊重，高則指陳心機過重。

    陳慧玲表示，1998年已故國代謝明璋擔任澎湖縣黨部第3屆主任委員期間，陳進入縣黨部任執行委員；2000年高植澎當選黨部第4屆主任委員，對於第3屆執評委支領會議出席費，疑係不當支出。卻未先依循黨內機制移送黨內議處，而是逕向澎湖地檢署提出侵占告訴。隨後臨時執委會召開，因高為當事人，故臨時執委會暫請高離席，除將全案送中央評議委員會議處，並聲明高之提告為其與前主委謝明璋私人恩怨，與縣黨部無關。

    隨後2006年陳當選主委後，2007至08年間配合中央黨部進行黨籍清理，高前縣長因超過三年未繳黨費，由中央黨部依規自動退黨。但是如今高前縣長把當年的「自動退黨」刻意曲解成「被開除黨籍」，貼文暗指擔任主委的陳慧玲惡意開除同黨同志以霸佔黨部。

    剛好因確診在家的高植澎表示，留給第三屆執委一個月繳費的期限後不歸還，才送地檢署追討，時任執行長的立委楊曜可作證。而且他從頭到尾講的都是『停權』，而非『開除黨籍』；今日召開記者會，又刻意誤導變成是他跟已過世的謝明璋間恩怨，真的是心機很重。更可見陳慧玲從頭到尾都不承認錯誤，也不知反省。」

    對於高植澎前縣長表示若陳參選一定出來參選，陳慧玲表示無奈但也尊重。（記者劉禹慶攝）

    對於高植澎前縣長表示若陳參選一定出來參選，陳慧玲表示無奈但也尊重。（記者劉禹慶攝）

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