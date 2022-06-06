民進黨彰化縣長提名「聲聲慢」？ 新上任黨部主委：6月中旬明朗化

民進黨彰化縣基層關心縣長提名作業，剛接任縣黨部主委楊富鈞表示，6月中旬就會明朗化。（楊富鈞提供）

2022/06/06 12:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底大選只剩5個半月，民進黨迄今仍未提名彰化縣長人選，引發綠營支持者高度關切；對此，今天新上任的民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，縣長提名作業在6月中旬就會明朗化！

今天是楊富鈞上任縣黨部主委的第一天，馬不停蹄的進行人事安排與基層拜訪，而所到之處各界都是在關心縣長提名人選；楊富鈞表示，因為民進黨中央黨部將在7月17日召開全國黨員代表大會，也將介紹全國各地提名的縣長人選，所以，彰化縣長提名人選最近就會明朗，目前檯面上就以前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富最為積極爭取。

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楊富鈞指出，距離年底選舉只剩下5個半月，時間非常緊迫，所以他一上任的首要之務，就是要讓縣黨部成為「戰鬥團隊」，相關人員都要就定位來全力輔選提名人選，除了縣長提名由黨主席徵召以外，其餘黨內登記、民調皆已完成，目前綠營在縣議會共有13席，將全力衝刺，以超越本屆的議會席次為努力目標。

楊富鈞強調，由於黨籍同志參選鄉鎮市長、基層代表與村里長部分仍是少數，因此，將考慮採取徵召方式推出人選，或是以策略聯盟的合作方式來尋求盟友，以壯大綠營基本盤為目標，讓年底選戰揮出漂亮的安打。

不過，彰化縣民進黨基層選舉的民調作業雖已告一段落，但傳出有民調落敗者不排除參選到底，就算被開除黨籍也在所不惜；對此，楊富鈞指出，他會親自拜訪來聆聽心聲，將以公平公正的態度來處理黨務，包括有黨員關心黨部的財務狀況，他都會一一了解。

新上任的民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞，曾任彰化市民代表、蔡英文彰化縣競選總部的發言人，2018年轉換跑道參選議員失利後，曾進入彰化市公所擔任機要專員，隨後北上擔任立委何智偉辦公室執行長。

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