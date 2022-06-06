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    斯洛伐克國會訪團抵台 民進黨：支持台灣的明證

    民進黨發言人謝佩芬。（資料照）

    民進黨發言人謝佩芬。（資料照）

    2022/06/06 11:56

    〔記者陳昀／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團昨清晨抵台展開6天訪問，民進黨發言人謝佩芬表示，可見台灣與斯洛伐克中央及地方政府皆維持友好情誼，誠如副議長勞倫契克抵台時所說，「斯洛伐克支持台灣，這次的訪團就是明證」，民進黨表達誠摯歡迎，相信台斯兩國將持續發展更緊密的夥伴關係。

    謝佩芬指出，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均長期支持台灣，訪團成員還包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）、齊阿克（Miroslav Ziak）、史丹奇克（Andrej Stancik）。

    謝佩芬表示，斯洛伐克國會去年於外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案後，今年外交、衛生及歐洲事務三個委員會更於一週內連續通過3個支持台灣參與WHA的決議案，對於斯洛伐克國會對台灣的強勁支持，民進黨再度表達感謝。

    謝佩芬也進一步表示，布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）、馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）等重要地方首長的到訪，更顯示台斯關係的全面發展，德若巴省長擔任國會議員期間就曾三次訪問台灣，此行是第二度以省長身分訪台。由於高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，更開啟台斯兩國地方政府間的深厚情誼。

    謝佩芬說，去年9月，斯洛伐克政府將捐贈給台灣的疫苗由1萬劑增加為16萬劑，台灣人民點滴在心頭。我們很高興看到在去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，又見此一重要訪團來訪，民進黨相信，不論是面對疫情或變動中的國際局勢，台灣與斯洛伐克基於雙方共享的民主價值，會持續發展更加緊密的夥伴關係。

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