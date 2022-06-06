會美國學者談年底大選 朱立倫：審慎樂觀

國民黨主席朱立倫訪美之行，首站到美國史丹佛大學胡佛研究所。（國民黨提供）

2022/06/06 08:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美，第一站訪問美國史丹佛大學胡佛研究所，朱立倫在與美國學者交流時提及年底大選，對年底選情是審慎樂觀，認為反而是民進黨在北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。

朱立倫此次訪美之行，第一站於美西時間6月2日訪問美國史丹佛大學胡佛研究所，當日上午抵達史丹佛校園時，由學者祁凱立（Kharis Templeman）親自接待。

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國民黨也提到，朱立倫在校園步行途中，還有騎單車經過、就讀史丹佛理工系所的台灣學生認出朱立倫，驚喜問「你是朱立倫嗎？」朱則親切與對方攀談並詢問求學生活近況，了解台灣學子在美國的發展。

朱立倫在座談會上致詞時表示，自己上一次來到史丹佛是3年前，當時還沒有發生疫情，各方有許多交流的機會，非常高興3年後再與大家會面，胡佛研究所與國民黨有長久淵源，作為拜訪第一站格外有意義，而今天有來自政治、歷史、媒體、軍事各界的翹楚，非常珍惜實體見面的機會，期待與大家深入交流意見。

在與美方學者們交流時，學者們提出對於年底地方選舉的關切，朱立倫表示，目前國民黨除了在地方有超過3分之2縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀，反而民進黨在諸多重要縣市特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。

在座談中也探討亞洲的民主現況，朱立倫提及，南韓與菲律賓今年的總統選舉都有相當令人驚奇的結果，南韓選擇了保守政黨執政並準備進一步重啟核能、菲律賓也因為期待經濟發展因素選出政治世家後人，顯示民意持續改變，候選人因素也相當吃重，周遭國家的民主發展，也都有可能多少影響台灣的選舉。

對於現場學者提問如何描繪國民黨扮演的的角色？朱立倫強調，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨，100年來持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭，同時依然願意與中國大陸民間維持溝通，更曾經浴血奮戰保衛台灣，至今不變，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務，因此能夠扮演追求台海和平的穩定力量。

與會學者提問，希望朱立倫與訪團可以給台灣研究者社群建議，朱立倫回應，本次訪美就是希望透過重啟駐美代表處，擴大與美方各界的溝通，才能更完整呈現台灣內部整體的聲音，不為少數人或特定政黨壟斷，也期待這樣的作為可以提供各位台灣研究者更平衡的視角。

該次座談出席學者包括國際知名的民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）、印太問題專家祁凱立、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）、專攻地緣政治的學者歐斯林（Michael R. Auslin）、退役四星上將詹姆斯‧艾理斯（James O. Ellis, Jr.）、歷史學家譚安（Glenn Tiffert）、美國專欄作家、胡佛研究所訪問學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）、人工智能技術研究員James Timbie、核能政策專家David Fedor 、南加大國際關係學者趙雅芬（Erin Ashley Baggott）以及史丹佛大學政治所博士候選人羅勉（Jason Mian Luo） 。

國民黨主席朱立倫訪問史丹佛大學胡佛研究所，與學者座談交流。（國民黨提供）

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