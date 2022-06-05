確診死亡遺體火化規定不清 藍黨團轟朝令夕改要求重新規定

立法院國民黨團召開記者會，批評政府防疫作為。（記者林良昇攝）

2022/06/05 13:25

〔記者林良昇／台北報導〕對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）染疫死亡遺體處置，過去認為是24小時內要火化，疫情指揮中心指揮官陳時中近期則稱無要求要在24小時內火化，立法院國民黨團今轟政府朝令夕改，要求指揮中心重新規定，讓業者和家屬有所遵循。

立法院國民黨團今召開記者會，國民黨團總召曾銘宗批評，指揮中心沒有將染疫遺體火化的時間規定清楚，陳時中稱染疫死亡須在24小時內通報，遺體是「儘快」火化，但在去年的6月8日，指揮中心副指揮官陳宗彥是說要在24小時內火化，造成「一個指揮中心兩種說法」。

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立院國民黨團書記長萬美玲指出，根據傳染病防治法第50條第4項規定，染第五類傳染疾病，遺體應在中央主管機關公告的期限內入殮火化，前衛福部公告很清楚，第四類、第五類傳染病防治措施中，新冠肺炎死亡必須要在24小時內火化。

國民黨立委洪孟楷則說，相關規定在網路上都看的到，除非政府有作調整公告，否則就該以當初的公告為準，不要讓家屬和殯葬業者對模糊不清的法律規定爭執、討論，無所適從，指揮中心不該推卸責任。

國民黨立委鄭正鈐質疑，過去24小時內火化的規定現在變成儘速，是不是確診死亡人數太多所致？官員的一句話就讓公告不算數，根本沒有全盤考量，希望衛福部和指揮中心可以給具體指示，而不是模稜兩可的「儘速」。

曾銘宗批評，指揮中心自己打臉自己，難怪被殯葬業者批評朝令夕改，造成「火化之亂」﹔民進黨只有政治和選舉，心中沒防疫，國民黨團表達譴責，要求指揮中心重新規定清楚遺體火化時間，讓殯葬業者有遵循，並確保亡者尊嚴。

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