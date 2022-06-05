籲中央公布火化明確標準 蔣萬安：連遺體火化都要自主應變？

蔣萬安今上午出席士林區捐血活動，呼籲民眾捲起袖子響應。（記者蔡思培攝）

2022/06/05 11:25

〔記者蔡思培／台北報導〕染疫死亡人數增加，各縣市政府要求屍體要在24小時內火化，讓家屬難見最後一面，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前澄清，僅要求24小時內通報，未規定遺體要在24小時內火化。國民黨立委蔣萬安今呼籲中央，盡快公布明確標準，讓地方政府、業者、家屬都能依循，「政府難道現在要讓民眾與業者連遺體火化都要自主應變嗎？」

蔣萬安今天出席士林區捐血活動表示，衛福部應該給染疫身亡的國人家屬一個交代，面對遺憾難道視而不見，他也質疑，防疫政策反覆矛盾，讓民眾無所適從，希望政府將心比心。

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蔣萬安呼籲中央，盡快提出讓地方政府與業者有所依循，家屬也可以妥善處理、與親人道別的時間，「政府難道現在要讓民眾與業者連遺體火化都要自主應變嗎？」希望政府盡快公布明確標準，讓大家依循。

另外，昨天是「六四事件」33周年，前總統馬英九在臉書發文提到，中國國家主席習近平去年10月在中央人大工作會議時談到民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國，馬言論事後也被外界解讀稱讚中國有民主開端。蔣萬安今出席活動也被問起此事，蔣表示，馬英九的重點是面對民主價值、言論自由的追求，永遠都有進步的空間，這部分大家都不會否定，不應該被扭曲。

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