為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲中央公布火化明確標準 蔣萬安：連遺體火化都要自主應變？

    蔣萬安今上午出席士林區捐血活動，呼籲民眾捲起袖子響應。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安今上午出席士林區捐血活動，呼籲民眾捲起袖子響應。（記者蔡思培攝）

    2022/06/05 11:25

    〔記者蔡思培／台北報導〕染疫死亡人數增加，各縣市政府要求屍體要在24小時內火化，讓家屬難見最後一面，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前澄清，僅要求24小時內通報，未規定遺體要在24小時內火化。國民黨立委蔣萬安今呼籲中央，盡快公布明確標準，讓地方政府、業者、家屬都能依循，「政府難道現在要讓民眾與業者連遺體火化都要自主應變嗎？」

    蔣萬安今天出席士林區捐血活動表示，衛福部應該給染疫身亡的國人家屬一個交代，面對遺憾難道視而不見，他也質疑，防疫政策反覆矛盾，讓民眾無所適從，希望政府將心比心。

    蔣萬安呼籲中央，盡快提出讓地方政府與業者有所依循，家屬也可以妥善處理、與親人道別的時間，「政府難道現在要讓民眾與業者連遺體火化都要自主應變嗎？」希望政府盡快公布明確標準，讓大家依循。

    另外，昨天是「六四事件」33周年，前總統馬英九在臉書發文提到，中國國家主席習近平去年10月在中央人大工作會議時談到民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國，馬言論事後也被外界解讀稱讚中國有民主開端。蔣萬安今出席活動也被問起此事，蔣表示，馬英九的重點是面對民主價值、言論自由的追求，永遠都有進步的空間，這部分大家都不會否定，不應該被扭曲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌口誤要打贏「防疫選戰」 蔣萬安批：不要把防疫、政治混為一談
    2022/06/05 11:16

    蘇貞昌口誤要打贏「防疫選戰」 蔣萬安批：不要把防疫、政治混為一談
    父逝後確診被送火化…見不到最後一面 交1萬2800才拿到骨灰
    2022/06/04 23:14

    父逝後確診被送火化…見不到最後一面 交1萬2800才拿到骨灰
    COVID-19確診者死亡24小時內火化？ 南市衛生局這麼說
    2022/06/04 22:18

    COVID-19確診者死亡24小時內火化？ 南市衛生局這麼說
    台美雙邊貿易倡議藍營不同調？ 蔣萬安：樂見經貿交流
    2022/06/03 15:29

    台美雙邊貿易倡議藍營不同調？ 蔣萬安：樂見經貿交流
    雙城論壇辦不辦？柯文哲：飛機飛來飛去 總有一天會按下去
    2022/06/02 17:45

    雙城論壇辦不辦？柯文哲：飛機飛來飛去 總有一天會按下去
    北市府「自己的爛攤自己收」 蔣萬安：大巨蛋鬧劇輸家是台北市民
    2022/06/02 11:40

    北市府「自己的爛攤自己收」 蔣萬安：大巨蛋鬧劇輸家是台北市民
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播