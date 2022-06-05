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    展現挺台心意 斯洛伐克訪團全戴上兩國國旗徽章

    斯洛伐克和我國兩國國旗徽章特寫。

    斯洛伐克和我國兩國國旗徽章特寫。

    2022/06/05 08:59

    〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）上午7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。

    斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）偕國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，今（5）日抵台訪問。訪團將停留至10日，推動台斯國會及城市交流，深化兩國經貿及科技等各領域合作。

    訪團成員們特別戴上印有斯洛伐克和我國國旗的口罩，西裝上也別著兩國國旗的聯合徽章，彰顯力挺兩國深化合作關係。去年斯洛伐克經濟部大規模訪團搭乘專機抵台時，專機機身漆有斯洛伐克國徽和國名，也曾引起討論。

    台灣與斯洛伐克在1993年斯國獨立後，未建立正式外交關係，但互設代表機構，近年互動頻密。疫情期間，台灣援贈斯國70萬片口罩、斯洛伐克去年也馳援我國16萬劑疫苗，另因我國防疫成效表現亮眼，斯洛伐克在歐盟中更率先將台灣列入防疫安全綠色國家名單。斯洛伐克外交部也支持我方推動參與WHA和UNFCCC等重要國際組織活動。

    此次聯合訪團成員包括跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）、齊阿克（Miroslav Ziak）、史丹奇克（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主秘烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等官員。

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。訪團成員們著正裝下機，且特別都戴上印有斯國國旗和我國國旗的口罩、西裝也別著兩國國旗徽章，展現支持台灣和兩國關係發展的心意。 （外交部提供）

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