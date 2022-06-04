怒轟朱立倫「國民黨縣市長選舉最大破口」 羅智強火力全開

羅智強發文砲轟朱立倫是失格、失信也失能的領導者，已經成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口。（記者許倬勛攝）

2022/06/04 20:08

〔記者施曉光／台北報導〕被國民黨中央淘汰出局的前國民黨副秘書長、桃園市長參選人羅智強，今晚在臉書發文痛批國民黨主席朱立倫，從2016年的換柱，導致國民黨遭遇空前的總統敗選，到2022年烽火燎原式的在各地沒收初選，一而再、再而三的踐踏程序正義、摧毀誠信，朱立倫已經成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口，逼得國民黨各縣市必須發起現代版的「東南自保運動」。

羅智強還說，從今天開始，朱立倫已不是他的對話對象，但他還沒有對國民黨徵召的桃園市長參選人張善政失去信任，張善政曾公開希望他能提供幫助，因此從明天開始，接連3天他會分別對張善政提出「公正、自信、無私」，要贏桃園市長的3個建議，而其中最核心的第一策「公正」，就是請張善政看看苗栗的「東南自保運動」，「不要成為朱立倫踐踏程序正義的共犯」，他相信也期待張善政能有「大局為重」的智慧與風骨。

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他指出，經過「強迫式徵召徐志榮被拒」的荒謬操作後，苗栗已開第一槍，苗栗地方團結整合達成共識，要求用初選民調決定苗栗縣長候選人，而桃園，朱立倫不只沒收初選、沒有民調，破壞程序正義，霸道式的徵召張善政參選桃園市長，更兩手式的摧毀誠信，在保證「在地優先、絕不空降」來安撫在地立委的同一時間，就已經在徵詢徵召「空降」的張善政，這已不是不守信用，根本是刻意欺騙。

羅智強說，朱立倫用「絕不空降、絕不提名」打壓他之後，引發反彈，國民黨祕書長黃健庭銜命滅火，在媒體上公開保證「只要羅智強民調第一，地方支持，就提名羅智強」來安撫公眾的憤怒，他把黃健庭的話當成努力目標，5月的媒體民調他拚到了黨內第一，對民進黨也贏過陳時中、鄭運鵬，而且自己透過誠心而不張揚的私下拜訪，慢慢的與桃園市議長邱奕勝建立良好互動，也與近10位桃園市議員展開市政、防疫議題的合作，然而，這又是一個政治騙局，在黃健庭莊嚴保證會提名「民調第一」的人的時候，國民黨中央已經決定「沒有民調」徵召張善政，朱立倫欺騙了社會大眾，欺騙了桃園人，面對一個沒有誠信的領導者，他還能期待什麼？

「失格、失信也失能的領導者」 不放任何期待

羅智強痛批，早已不把任何期待放在朱立倫身上，因為朱立倫已經是一個失格、失信也失能的領導者，一意孤行，聽不進任何諫言。

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