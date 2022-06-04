南下慰問醫護人員 蔡英文：中台灣疫情近期可能達到高峰

總統蔡英文到彰基視察並表示，隨著疫情走向，中台灣近期可能會達到高峰。（彰基提供）

2022/06/04 16:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文今天到彰化基督教醫院進行視察，蔡英文指出，因為指揮中心告訴她，中台灣確診人數正在攀升當中，「近期可能會達到高峰」，也代表醫護人員工作會更加吃重，她趁著端午連假來向醫護人員說聲「辛苦了」。

蔡英文今天在衛福部長陳時中、彰化縣長王惠美陪同下到彰基視察，同時對醫護人員致上最深的感謝；蔡英文指出，她今天來到中台灣，主要是因為指揮中心告訴她，中台灣的確診人數正在攀升，疫情的走向可能會在近期達到高峰，目前兒童疫苗數量很充足，希望能趕快提升國人疫苗涵蓋率。

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蔡英文強調，第一線的醫護人員非常辛苦，端午連假也都沒有休息，彰基還首創全天候視訊問診與給藥，讓有需要的民眾任何時間都可以得到最即時的幫助，她真的要跟醫護人員說聲「大家真的辛苦了」。

蔡英文指出，彰基今年已收治7位重症兒童，其中有6位已康復出院，還有1位仍在加護病房，狀況也逐步穩定中，而彰基前幾天也為一位懷了雙胞胎的確診媽媽緊急剖腹，媽媽與寶寶在醫療團隊的照顧下都平安健康，真是讓人覺得「揪感心」。

蔡英文指出，為了在疫情期間守護全國兒童的健康，目前全國也有177家醫院開設遠距會診、有118家的醫院、診所，或衛生所提供快速通道服務，同時積極擴大收治重症兒童的病床數，現在一共加開122張兒童專責照護病床，後續預計可以達到750張病床，如果小朋友遠距問診，需要到醫院求診，指揮中心將協調醫療單位，並持續提升快速通道的量能，讓小朋友能夠優先診治，也不會跟其他患者互相排擠醫療資源。

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總統蔡英文到彰基視察，肯定彰化縣長王惠美（圖右）領導縣府團隊對防疫的付出。（記者劉曉欣攝）

總統蔡英文到彰基視察，感謝醫護人員對防疫工作的貢獻。（記者劉曉欣攝）

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