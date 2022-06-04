為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南下慰問醫護人員 蔡英文：中台灣疫情近期可能達到高峰

    總統蔡英文到彰基視察並表示，隨著疫情走向，中台灣近期可能會達到高峰。（彰基提供）

    總統蔡英文到彰基視察並表示，隨著疫情走向，中台灣近期可能會達到高峰。（彰基提供）

    2022/06/04 16:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文今天到彰化基督教醫院進行視察，蔡英文指出，因為指揮中心告訴她，中台灣確診人數正在攀升當中，「近期可能會達到高峰」，也代表醫護人員工作會更加吃重，她趁著端午連假來向醫護人員說聲「辛苦了」。

    蔡英文今天在衛福部長陳時中、彰化縣長王惠美陪同下到彰基視察，同時對醫護人員致上最深的感謝；蔡英文指出，她今天來到中台灣，主要是因為指揮中心告訴她，中台灣的確診人數正在攀升，疫情的走向可能會在近期達到高峰，目前兒童疫苗數量很充足，希望能趕快提升國人疫苗涵蓋率。

    蔡英文強調，第一線的醫護人員非常辛苦，端午連假也都沒有休息，彰基還首創全天候視訊問診與給藥，讓有需要的民眾任何時間都可以得到最即時的幫助，她真的要跟醫護人員說聲「大家真的辛苦了」。

    蔡英文指出，彰基今年已收治7位重症兒童，其中有6位已康復出院，還有1位仍在加護病房，狀況也逐步穩定中，而彰基前幾天也為一位懷了雙胞胎的確診媽媽緊急剖腹，媽媽與寶寶在醫療團隊的照顧下都平安健康，真是讓人覺得「揪感心」。

    蔡英文指出，為了在疫情期間守護全國兒童的健康，目前全國也有177家醫院開設遠距會診、有118家的醫院、診所，或衛生所提供快速通道服務，同時積極擴大收治重症兒童的病床數，現在一共加開122張兒童專責照護病床，後續預計可以達到750張病床，如果小朋友遠距問診，需要到醫院求診，指揮中心將協調醫療單位，並持續提升快速通道的量能，讓小朋友能夠優先診治，也不會跟其他患者互相排擠醫療資源。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    總統蔡英文到彰基視察，肯定彰化縣長王惠美（圖右）領導縣府團隊對防疫的付出。（記者劉曉欣攝）

    總統蔡英文到彰基視察，肯定彰化縣長王惠美（圖右）領導縣府團隊對防疫的付出。（記者劉曉欣攝）

    總統蔡英文到彰基視察，感謝醫護人員對防疫工作的貢獻。（記者劉曉欣攝）

    總統蔡英文到彰基視察，感謝醫護人員對防疫工作的貢獻。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市公車56名駕駛染疫 運量慘跌近6成
    2022/06/04 15:45

    中市公車56名駕駛染疫 運量慘跌近6成
    嘉市+731 全市居家照護5664人
    2022/06/04 15:41

    嘉市+731 全市居家照護5664人

    酒後找代駕 平安送到家 阻酒駕憾事發生
    台南+5631 黃偉哲：兒童疫苗入校施打6/7以後啟動
    2022/06/04 15:37

    台南+5631 黃偉哲：兒童疫苗入校施打6/7以後啟動
    新竹市+1551！高中以下學生返校實體上課可領取免費快篩
    2022/06/04 15:06

    新竹市+1551！高中以下學生返校實體上課可領取免費快篩
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播