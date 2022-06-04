政府公布避難地點含車站捷運站 藍委質疑戰時恐成目標反增傷亡

國民黨立委廖婉汝。（資料照）

2022/06/04 12:09

〔記者王千豪／台北報導〕烏俄戰爭以來，防空避難區逐漸備受國人關注。國民黨立委廖婉汝質疑，政府公布的避難地點包含車站、公家機構、捷運站及大樓地下室等場域，戰時可能成為敵方攻擊目標。

廖婉汝日前透過書面質詢指出，民間人士編寫之戰爭求生手冊內容提到，戰時應該避免前往某些特定地區，像政府機構、車站、發電廠、橋梁。但「警政署防空疏散避難專區」網站提供之避難地點，有車站、公家機構、捷運站及大樓地下室等場域，質疑這些避難場所戰時可能成為敵方攻擊目標、提升人民傷亡，要求國防部進行專業評估，防空疏散避難區是否有需要檢討或調整的地方。

請繼續往下閱讀...

行政院回應，戰時空襲發生時，各防空疏散避難設施係作為民眾臨時避難處所，避難原則係就近疏散、就地掩蔽，地下室為提供國人避免戰火波及之基本防護處所，如車站、政府機構場所附近受戰火波及，仍應儘速遠離地面，往地下移動疏散避難為優先。

行政院指出，德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）就「烏俄衝突」導致歐陸戰禍威脅增加，表示將研究新民防避難觀念，透過建築檢查方式，重新檢視地下停車場、地鐵站與建築物地下室，此與台灣的防空疏散避難設施維管措施相同。

內政部表示，為加強防空疏散避難設施檢查及應變準備，將持續清查更新「防空疏散避難專區」相關資訊，確實掌握各防空避難設備之位置、數量及量能，健全相關設備之避難功能，以因應民眾防空避難所需。

國防部也說，將持續協調內政部及各地方政府，納入年度防空（萬安）演習驗證，以確保其在戰時轉為防空避難使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法