日本去年6/4首捐124萬劑疫苗 蔡英文推文：珍惜台日寶貴友誼

蔡英文總統今在推特以日文感謝日本一年前捐贈我國疫苗。（圖擷取自推特）

2022/06/04 10:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本去年6月4日運送首批疫苗贈送台灣，為當時升高的本土疫情給予極大的幫助，也讓台灣民眾感念在心。蔡英文總統今日在推特以日文表達感謝，強調一年前的今天，台灣在對抗新型冠狀病毒面臨挑戰之際，我們收到了日本政府的疫苗。日本的恩情，深深地刻在我們的心中。台灣和日本在每一個困難的情況下互相幫助的友誼是非常寶貴，我們會持續好好珍惜。

日本去年6月4日捐贈124萬劑疫苗，不僅為當時升高的本土疫情給予極大的幫助。外界也解讀認為，日本送疫苗的日期藏有「數字密碼」，似乎有意在提醒外界繼續關注1989年的六四事件。日本政府在去年分別6度援贈疫苗，總計捐贈台灣超過420萬劑疫苗，數量之大是所有國際民主夥伴之冠，也凸顯台日邦誼正日益穩固。

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