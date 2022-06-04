日本去年6/4首捐124萬劑疫苗 蔡英文推文：珍惜台日寶貴友誼
2022/06/04 10:11
〔記者蘇永耀／台北報導〕日本去年6月4日運送首批疫苗贈送台灣，為當時升高的本土疫情給予極大的幫助，也讓台灣民眾感念在心。蔡英文總統今日在推特以日文表達感謝，強調一年前的今天，台灣在對抗新型冠狀病毒面臨挑戰之際，我們收到了日本政府的疫苗。日本的恩情，深深地刻在我們的心中。台灣和日本在每一個困難的情況下互相幫助的友誼是非常寶貴，我們會持續好好珍惜。
日本去年6月4日捐贈124萬劑疫苗，不僅為當時升高的本土疫情給予極大的幫助。外界也解讀認為，日本送疫苗的日期藏有「數字密碼」，似乎有意在提醒外界繼續關注1989年的六四事件。日本政府在去年分別6度援贈疫苗，總計捐贈台灣超過420萬劑疫苗，數量之大是所有國際民主夥伴之冠，也凸顯台日邦誼正日益穩固。
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１年前の今日、台湾が新型コロナウイルスとの戦いで多くの困難に直面する中、日本政府からワクチンを贈っていただきました。この時のご厚意は私たちの心に深く刻み込まれています。困難に遭うたびに助け合ってきた台湾と日本の友情は、とても尊いものです。これからも大事にしていきたいと思います。 pic.twitter.com/d3PCeNKfXs— 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） June 4, 2022