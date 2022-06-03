柯市府成立美學辦公室 議員稱造成各局處苦不堪言、運作疊床架屋

許家蓓質疑，城市美學辦公室運作疊床架屋又大量列管，造成各局處苦不堪言，甚至有公務人員直言是選舉年湊案子、拚政績。（資料照）

2022/06/03 14:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲去年10月拍板成立「城市美學辦公室」，並於11月公開發文高薪徵求「城市美學執行長」，更豪語要為台北市的城市美學留下歷史定位，但許家蓓發現，從去年11月至今已半年，城市美學辦公室執行長仍從缺，由市府副秘書長李得全兼任辦公室主任，城市美學辦公室運作疊床架屋又大量列管，造成各局處苦不堪言，甚至有公務人員直言是選舉年湊案子、拚政績。

對此，李得全指出，城市美學辦公室列管46個案子，業務橫跨11個局處，目前美學辦公室屬試辦性質，預計6月29日會提出上半年成果。

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許家蓓進一步指出，許多縣市政府都有「景觀總顧問」制度，但北市在2016年世界設計之都結束後就已無景觀總顧問，到市長任期最後一年才急忙申請第二預備金350萬委託民間團隊做景觀總顧問，若只是突然想到，缺乏長期規劃，很有可能無法達成預期效果、美學也無法趕鴨子上架，不過柯大動作昭告天下成立城市美學辦公室，勢必得拿出成績給市民交代。

許家蓓表示，美學辦公室已造成市府各局處苦不堪言，一年365天要開140幾次會，也曾要求11個局處輪流報告，簡報內容多達200多頁，但深究其中內容，例如開設美學課程讓公務人員上課，包含美感素養課、文化空間課、墨韻書寫課等，但文化局每年都有舉辦上百場同類型的講座，讓人質疑根本疊床架屋，徒增行政成本。

許家蓓認為，與其列管大量項目，倒不如找幾個可執行的項目好好做，且在柯市長任期的最後幾個月，應該更加聚焦，盤點優先順序一步步推動美學改善。

台北市議員許家蓓。（記者楊心慧攝）

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