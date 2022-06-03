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    7大兒童接種站開打 民進黨：中央地方合作守護孩子

    民進黨分享7大兒童疫苗接種站資訊，歡迎民眾把握時間前往。（翻攝民進黨YouTube頻道）

    民進黨分享7大兒童疫苗接種站資訊，歡迎民眾把握時間前往。（翻攝民進黨YouTube頻道）

    2022/06/03 13:35

    〔記者陳政宇／台北報導〕中央自6月1日起，在六都設置7處兒童疫苗大型接種站。民進黨今（3）日發佈一則宣傳短片，呈現7位黨籍執政縣市首長關心兒童疫苗施打狀況，並強調中央與地方持續合作強化防疫，一起守護孩子的健康。

    端午連假期間，民進黨今日在YouTube頻道發佈「5至11歲兒童疫苗七大接種站」宣傳片，並表示，中央地方合作設置的7大兒童疫苗接種站也持續開放服務，歡迎有需要的民眾把握時間前往，也提醒疫苗施打後還請留意孩子們接種後的身體狀況，如果出現持續發燒或嚴重過敏反應請立刻就醫。

    民進黨指出，輝瑞兒童疫苗累計到貨共110.88萬劑，目前台灣5-11歲的小朋友，有99萬人符合接種對象，所以疫苗數量相當充足，請各位家長安心，有意願接種者，均可順利接種，為孩子提升抵抗力。

    「地方與中央也持續合作，增設7大兒童疫苗施打站」，民進黨列舉，分別位於台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館等地開放施打。感謝醫療防疫人員，以及所有家長共同努力，在疫情關鍵的時刻，政府也會繼續強化各項防疫措施，和大家一起守護孩子的健康。

    民進黨特別提醒，疫苗施打後請留意孩子們接種後的身體狀況，讓小朋友多喝水、多休息、均衡飲食，2週內避免劇烈運動，如果出現持續發燒或嚴重過敏反應請立刻就醫。

    另外，本週末恰逢端午佳節，端午連假天氣悶熱，還可能會有午後雷陣雨，出門在外記得適時補充水分並攜帶雨具，也別忘了落實防疫措施。明天是國中會考補考的日子，民進黨預祝考生考試順心順利，考「粽」想要的學校。

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