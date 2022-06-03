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    蔡英文端午談話籲團結防疫保台 感謝家長帶兒童打疫苗

    總統蔡英文端午談話，籲團結防疫繼續拼一下，感謝家長帶兒童打疫苗。（圖擷取自蔡總統談話影片）

    總統蔡英文端午談話，籲團結防疫繼續拼一下，感謝家長帶兒童打疫苗。（圖擷取自蔡總統談話影片）

    2022/06/03 11:07

    〔記者李欣芳／台北報導〕因應本土疫情，總統蔡英文今天透過影片發表端午談話表示，在這關鍵的時刻，「我們繼續拼一下，一定可以度過疫情的挑戰」。她說，許多家長在端午連假期間計畫帶著小朋友去打疫苗，要感謝家長們的配合，一起增加兒童疫苗接種率，「我要拜託大家，過端午，打疫苗，顧健康，保台灣」，繼續團結，堅持防疫！

    蔡英文在YouTube影片發表談話說，端午連假，祝福全體國人平安、健康，她知道大家一起防疫2年多，都很辛苦，甚至有些疲累，但在這關鍵的時刻，「我們繼續拼一下，一定可以度過疫情的挑戰」。

    蔡英文說，大家所關心的兒童防疫量能，到現在為止已經到貨的輝瑞兒童疫苗累計有110.88萬劑，現在台灣不到11歲的小朋友，有99萬符合接種對象，所以目前的疫苗數量相當充足。

    她指出，中央政府也與地方政府合作設置接種站，來加速提升兒童疫苗接種率，從6月1日開始，在六都一共有7個大型兒童接種站已經開始正式上路，她知道有許多家長計畫利用連假帶著家裡的小朋友去打疫苗，她要感謝家長們的配合，一起增加兒童疫苗接種率，來增加學童集體的保護力。

    蔡英文特別感謝連假期間支援接種疫苗的醫護朋友，也謝謝所有第一線防疫人員，謝謝大家為台灣防疫的努力與付出，她說，防疫需要每一個人的力量，現在是2022年的6月，去年的這個時期，因為大家配合防疫，我們才能克服疫情的挑戰，現在台灣也處在疫情非常關鍵的階段，「我要拜託大家，過端午，打疫苗，顧健康，保台灣」，繼續團結，堅持防疫，祝大家端午節快樂」。

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