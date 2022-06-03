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    不陪蘇揆視察台中 盧秀燕：地方行程多 失禮不好意思

    對於蘇揆造訪台中，盧秀燕沒作陪，她今天解釋說，「我今天上午有三個行程，非常非常不好意思」。（記者張瑞楨攝）

    對於蘇揆造訪台中，盧秀燕沒作陪，她今天解釋說，「我今天上午有三個行程，非常非常不好意思」。（記者張瑞楨攝）

    2022/06/03 11:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中，今天到台中市視察設於科博館的大型兒童疫苗接種站，包括副總統賴清德5天前（5月29日）到台中，以及這次蘇揆到台中，市長盧秀燕兩度缺席，她今天說，「因為我今天上午有三個行程，非常非常不好意思，這三個行程都約好了，剛好同時撞到」，她強調地方行程多，有失禮之處，真的不好意思。

    盧秀燕還說，地方行程非常多，「我行程早就排定，但我特別請副市長、衛生局長去陪同，上次賴副總統（賴清德）來，也是一樣，因為有些時候，地方行程非常多，有失禮的地方，真的不好意思」。

    至於這兩天中市兒童疫苗的接種，是否延宕、效率緩慢的政治紛爭，盧秀燕也趁機喊話說，中市兒童疫苗施打率是六都前三名，需要接種符合資格者，約18萬、19萬人，昨天統計已經種接11萬多人，「注射率非常好，六都排前三名」，但她認為不需要去比較這些，而是市民對中市政府的服務系統，已經相當熟悉，過去兩年都了解市府的服務情形，兒童接種率，「不但是六都前三名，而且比預估期程還超前，昨天接種將近兩萬人，這是我比較欣慰的地方」。

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