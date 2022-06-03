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    首頁　>　政治

    六四33週年 陸委會批北京未反思錯誤

    六四天安門事件明天屆滿33週年，陸委會表示，中共迄未反思錯誤，仍持續監控、打壓言論自由及侵犯人權。圖為「不默而生：抵抗的轉喻」六四33週年跨境藝術展。（資料照）

    六四天安門事件明天屆滿33週年，陸委會表示，中共迄未反思錯誤，仍持續監控、打壓言論自由及侵犯人權。圖為「不默而生：抵抗的轉喻」六四33週年跨境藝術展。（資料照）

    2022/06/03 09:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕六四天安門事件明天屆滿33週年，陸委會表示，1989年中國共產黨以武力鎮壓要求政治改革的學生與群眾，迄未反思錯誤，仍持續監控、打壓言論自由及侵犯人權，我們表達高度遺憾；再次呼籲北京當局真誠面對「六四事件」歷史真相，啟動政治改革、落實民主治理及公民社會參與，才能對內提升人民福祉、對外改善國際形象。

    陸委會強調，中國共產黨為鞏固長期一黨專政，加強箝制言論及管控自由，近年來改善空間益形窄化，更一再忽視台灣及國際社會關切。其所設立所謂「再教育營」非法囚禁少數民族並強迫勞動，又毀棄對香港的「一國兩制」保證，更以國安法壓制港人民主自由，完全無視人權價值和國際承諾，與其所標榜「以人民為中心」的理念背道而馳，是造成內部社會治理僵化及深層矛盾的主要原因。

    陸委會指出，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與一致理念；兩岸關係的良性發展與區域的和平繁榮，也都是植基在此基礎之上。「六四事件」的歷史教訓，正是當前中共政權必須面對正視的課題，唯有真正學習與落實民主人權、放棄以「政軍脅迫」的強制方式處理分歧，尊重與理解台灣2300萬民眾對國家主權及兩岸和平的堅持，才是其應對當前內外部挑戰的務實之道。

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