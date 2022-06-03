分析運動經費 藍智庫：政府重視原住民不如中學生與大學生

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2022/06/03 09:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今天指出，端午節是中國最古老的節日之一，也算是傳統運動節，在中國各地這一天的習俗大多與運動有關，例如賽龍舟、射柳、馬球，提到台灣傳統運動，就非原住民傳統競技運動莫屬，行政院長蘇貞昌3月底在行政院一場會議上強調，蔡英文總統最重視原住民族，但從政府對於原住民傳統競技運動的相關預算觀察，可以發現政府對於原住民族的重視度甚至不如中學生與大學生。

陳學聖指出，以最近一屆或最近一年已辦理完成的全國性綜合運動賽會運用於每名選手的經費為例，110年原民運約6285元，不僅低於109年全民運約8032元，亦低於以中學生為參賽者的全中運和以大學生為參賽者的經費，110年兩者分別約1萬1477元及7709元。

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陳學聖表示，體育署近2年編列「辦理原住民族體育教育」及「加強原住族體育推展」預算，僅占該署總算的1%至2%，而原民會編列「辦理原住民文化、體育、歲時祭儀活動」和「辦理原住民族傳競技及體育活動」預算更未及1%，可見政府對於能彰顯原住民族文化的傳統競技運動的重視度明顯不足。

他舉例說明，射箭是原住民族的主要傳統競技活動之一，特別能夠彰顯原住民族的狩獵文化與精神，號稱全國最大、獎金最多、參與人數最多的原住民射箭競賽「全國原住民傳統射箭暨傳統綜合運動競技邀請賽」，雖然今年勉強由鄉級升級為縣級比賽，但獎金仍維持過往金額。

陳學聖強調，隨著原住民族紛紛離開原鄉，來到都會區發展，都會區原住民人口數逐年增加，六都的桃園市更在去年7月超過台東縣，成為全國原住民人數第2多的都市，但是目前都會區原住民普遍缺少運動空間，甚少有適合其從事傳統競技運動的場所。

他建議政府在六都設置原住民運動中心，推廣適合在都會區從事的原住民傳統競技運動，如傳統射箭、傳統樂舞、傳統摔角、傳統鋸木、傳統擲矛、傳統拔河，讓都會區的原住民能以運動會友，增進族群的文化交流，傳承原住民族文化，並促進身心健康。

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