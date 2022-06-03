降低火炮試射干擾台東漁撈 軍方允明年起避開漁汛期

受制於軍方火炮演習頻繁，台東的漁船常無法出港捕撈。經立委劉櫂豪協調，軍方允明年起避開漁汛期。（記者黃明堂攝）

2022/06/03 08:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東漁民陳情火砲軍演影響漁民作業權益，立委劉櫂豪昨天召開協調會，軍方允諾，演習及試射管制盡量避開漁汛期、取消或變更管制應提早通知以及睦鄰經費要求實際運用於漁民等議題。

國防部允諾從明年度起軍演會安排在6月底至7月份，避開4-6月漁汛期。而中科院試射將盡可能避開或減少在4-6月的漁汛期，對於計畫射擊期程臨時取消部分，國防部與中科院將與漁會建立即時通報機制，最後針對睦鄰經費核撥規定，國防部會參酌漁業署意見詳加研議。

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劉櫂豪說明，國防部及中科院因國防需要，必須在台灣東南海域進行軍演或火砲試射，此為國防安全的必要，但火砲試射或國防軍演也應參考地方意見，在國防安全前提下，規劃對漁民影響最少的管制期間，降低對漁民衝擊。

國防部說明，已經將台東各漁會的意見納入，將於明年度起軍演規劃安排於6月底至7月，至於中科院的火砲試射，因為需配合研發期程規劃，將盡量減少4-6月的試射規劃，管制的範圍跟期間也會以最精簡的時段辦理。

另外，國防部與中科院也與新港區漁會完成即時通報機制，日後將依此機制通報台東的3個漁會，在管制日期前2日先做一次確認，管制日當天再確認一次，以讓漁民能第一時間瞭解管制執行情形。

劉櫂豪表示，國人配合國防軍演而因軍演的噪音、震動等造成的權益受損，國防部有編列睦鄰經費來做一定的補償，但是東南海域是台東區漁會、新港區漁會、綠島漁會等漁民重要的作業場域，因配合軍演造成無法出海的權益損失，也應納入睦鄰的規劃範疇。

劉櫂豪要求國防部應參考漁業署及漁會的意見重新研議睦鄰經費的執行要點，期能實際幫助受影響的漁民，來改善漁民的作業環境。

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