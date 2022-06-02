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    大巨蛋排煙模擬審查中 蔡炳坤：拜會消防署已表達一碼歸一碼

    北市議員徐巧芯（右）在議會質詢關心大巨蛋進度。（翻攝台北市議會網站）

    北市議員徐巧芯（右）在議會質詢關心大巨蛋進度。（翻攝台北市議會網站）

    2022/06/02 18:08

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴市議會進行市政總質詢，北市議員徐巧芯關心大巨蛋進度，大巨蛋籌備處長副執行長陳世浩說，煙控的排煙的模擬目前仍在等消防署的審議結果；北市副市長蔡炳坤表示，他拜訪營建署長時已經表達一碼歸一碼，希望不要耽誤整個事情的進行。

    陳世浩指出，台灣建築中心申請是做防火避難性能審查，台建中心的委員會審查時間是去年9月審查過了，但審過後須拿到內政部的行政認可函，認可函內政部一直沒有發，市府拜訪營建署後了解，原因是對於避難層地下一樓的認定沒有意見，但還有煙控排煙模擬在消防署做審查。

    徐巧芯詢問何時進行審查，北市體育局長李再立表示，上次審查是5月26日，一個月開一次，下次開會要到6月底，對上次的審查，委員還是有意見。

    蔡炳坤說，他已經跟營建署講，一碼歸一碼，既然可以接受地下一樓為避難層，已經明文通知可以接受，接下來應該不用等消防署，拜訪營建署長時已經表達，不要兩個卡在一起，這樣整個事情都會被耽誤到。

    徐巧芯提到，明年北市要辦台灣燈會，以大巨蛋為腹地，會不會因大巨蛋施工、審查延宕，影響台灣燈會展演？蔡炳坤表示，目前是按照既定的規劃，用到大巨蛋量體的部分，地下一樓是原住民燈區，市府也會有備案，如果到時候拿不到使照，會改在平面進行，北市有準備備案。

    北市議員徐巧芯（右）在議會質詢關心大巨蛋進度。（翻攝台北市議會網站）

    北市議員徐巧芯（右）在議會質詢關心大巨蛋進度。（翻攝台北市議會網站）

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